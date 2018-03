Bonjour,

Une brève recherche sur Internet nous informe que Jean Lassalle, candidat malheureux à la présidence de la République (1,21 % des voix au premier tour) lira, le 10 mars, une dictée à vocation caritative, organisée par le Rotary club Bayonne Anglet Biarritz Pays basque au lycée Cassin de Bayonne. Comme le précise joliment Sud Ouest, «l'élocution fleurie de Jean Lassalle sera une petite difficulté supplémentaire».

Voilà pour l'actualité la plus immédiate. Pour le reste, Checknews a contacté Jean Lassalle, qui vous remercie (vous qui avez posé la question) : «Cet internaute est vraiment très sympa, je le remercie mille fois !»

Depuis son aventure présidentielle, il a été réélu député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la quatrième fois en juin 2017, «avec [sa] modeste étiquette de résistant», explique-il, faisant référence à son mouvement Résistons!, créé en 2016. Minoritaire à l'Assemblée Nationale, il n'a pas pu constituer de groupe parlementaire. Mais Jean Lassalle ne désespère pas. «Pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour faire un groupe, mais on est déjà sept ou huit, ce n'est pas impossible qu'on le monte un jour.» Il voit déjà plus loin : «Je suis en train de peaufiner mon mouvement Résistons pour former une liste pour les élections européennes.» Sur son site Résistons.fr, on voit en effet que des rencontres avec ses partisans sont prévues prochainement à Paris.

En attendant, le député Non-Inscrit (NI) mène quelques actions localement, mais sa voix ne semble pas porter à l'Assemblée. «On ne m'écoute pas», se plaint-il. Sa dernière déception, c'est le déménagement d'un centre d'insertion professionnel pour les jeunes. La Fondation des Apprentis d'Auteuil, dont un des centres était basé dans la commune d'Audaux (64), a délocalisé à Pau, fief de François Bayrou. «Il a signé le permis de construire sans état d'âme», se désole Lassalle en parlant du fondateur du MoDem.

Depuis qu'il a laissé sa place de maire à son amie Marthe Clot dans sa commune de Lourdios-Ichère (64) en 2017 pour éviter le cumul des mandats, le Béarnais est devenu simple conseiller municipal. Mais il avoue ne plus se rendre beaucoup aux conseils. «Marthe Clot est une amie, elle fait ce qu'elle peut, elle le fait très bien. Elle me consulte très régulièrement.»

Concernant ses autres mandats, il est toujours président de l'association des populations des montagnes du monde (APMM). Il préside aussi l'association des maires de montagnes du département des Pyrénées-Atlantiques.

Quand on le questionne sur les accusations de plusieurs femmes à son encontre, M. Lassalle est un peu moins bavard. En octobre 2017, il avait été accusé de harcèlement sexuel par des élues, des anciennes attachées parlementaires et une journaliste. Aucune suite judiciaire n'a été donnée à ces accusations. «Par contre, j'ai eu droit pendant les trois mois suivants à l'essoreuse des réseaux sociaux», explique-t-il. Il raconte les «moments difficiles à vivre» pour sa famille. Il nie en bloc avoir eu des gestes inappropriés pour ces femmes. «Je n'ai pas fait ça, je sais de quoi je suis capable. J'aime les femmes. Je suis sensible aux symbole d'égalité qu'elle porte.» Et d'ajouter : «J'ai dragué comme tout le monde, mais ce n'est pas malsain.» Sur Twitter, la directrice de communication du Parti Communiste Julie Castanier, avait accusé le député de lui avoir «mis une main aux fesses» lorsqu'elle était attachée parlementaire, via le hashtag #balancetonporc. Colette Capedevielle, ancienne élue socialiste, rapportait également à Médiapart qu’il lui a proposé de se doucher avec lui dans les douches mixtes de l’Assemblée.

Sur Facebook, une page humoristique nommée Jean Lassalle 2022 connait un certain succès avec plus de 35 400 «likes». Jean Lassalle, qui avoue « beaucoup utiliser l'ordinateur », ne connaissait pas l'existence de cette page, dont la page de couverture le montre en train de boire un verre de vin rouge. «Je ne supporte pas tout ce qui est acide, alors je bois du vin rouge.»

Sur une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2022, il n'a pas de réponse ferme. «On verra le moment venu».

Cordialement,

Marie-Perrine Tanguy