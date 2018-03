Bonjour,

Vous faites allusion à l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) du 5 février 2018, où le chroniqueur Matthieu Delormeau se vante, face à Benjamin Castaldi, de se faire prêter des t-shirts par des marques, pour les porter sur le plateau de C8.

C'est un fait : les marques prêtent des vêtements aux chroniqueurs et animateurs des émissions de télé. Et à TPMP, comme dans toutes les émissions qui se font prêter des vêtements, les marques en questions sont «remerciées» dans le générique de fin.

Comment ça se passe, concrètement ? CheckNews a contacté Delphine Nizard, styliste de TPMP (c'est elle qui habille Cyril Hanouna). Elle nous explique son travail sur TPMP: «Les chroniqueurs, c'est des personnages. Il faut les travailler, chaque marque correspond vraiment à une image de chroniqueur. Il y a une petite recherche d'image pour chacun et chacune. Et en fonction de cette recherche d'image, je vais voir les marques pour leur demander de nous prêter les vêtements».

Les animateurs ou chroniqueurs rendent-ils les vêtements ensuite ? Oui, la plupart du temps, assure la styliste. Même s'il arrive parfois que les marques donnent certains vêtements. «On a une marque qui offre les jeans pour Cyril, par exemple».

Ce que confirme Vincent Glad, aujourd'hui chroniqueur à Libération, autrefois assis à la table du Grand Journal sur Canal+ : «Il y a deux circuits différents à la télé. Soit via le ou la styliste de l'émission, et là tu rends les vêtements. Soit une marque te contacte directement, et là tu peux garder les vêtements».

Prêter des vêtements, est-ce une forme de publicité déguisée? Non, répond l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), contactée par CheckNews. «Elle n’est en rien "déguisée", puisque de tout temps, les génériques de fin d’émissions mentionnent les marques ayant prêté les vêtements, mais de manière discrète, "non publicitaire"». Ces remerciements dans le générique de fin sont obligatoires.

Quant au placement de produit, le CSA, dans ses délibérations en 2012, avait tenu compte des demandes des chaînes, qui «estimaient que l'exclusion du placement à titre gratuit permettrait de préserver une pratique répandue, notamment dans les émissions de plateau : le prêt de vêtements, chaussures, bijoux, etc. qui fait l'objet de remerciements en fin de générique».

Porter des vêtements prêtés par des marques n'est donc pas, aux yeux du CSA et de l'ARPP, considéré comme du placement de produit, qui n'est pas permis en France dans les émissions de divertissement comme TPMP, Quotidien, etc.

Bien cordialement,

Robin A.