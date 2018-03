Bonjour,

Jean-Claude Romand est toujours emprisonné à la maison centrale de Saint-Maur.

Rappel des faits pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de l'un des plus célèbres faits divers français : en janvier 1993, Jean-Claude Romand tue sa femme avec un rouleau à pâtisserie, puis ses deux enfants, âgés de 5 et 7 ans, avec une carabine. Le soir, il regarde la télévision. Le lendemain, il va déjeuner chez ses parents. Il les tue aussi, ainsi que leur chien, toujours avec la même carabine. Il tente ensuite de tuer sa maîtresse dans la forêt de Fontainebleau, mais choisit finalement de l'épargner, après avoir tenté de l'étrangler. Il la ramène chez elle.

Le soir, il avale des barbituriques périmés et met le feu à sa maison. Des éboueurs, alertés par les flammes, le sauvent. Il est plongé dans un coma profond pendant plusieurs jours. L'enquête découvre rapidement que Jean-Claude Romand n'est pas médecin à l'Organisation mondiale de la santé depuis 18 ans, comme il le prétend depuis tout ce temps. Il n'a, en réalité, jamais dépassé la deuxième année de l'école de médecin. Pour faire tenir le mensonge, il passe ses journées sur des parkings d'autoroute près du Lac Léman, et escroque de l'argent à son entourage. Quand ses proches sont sur le point de découvrir la vérité, il assassine toute sa famille.

L'homme est condamné, en 1996, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Jusqu'en 2015, le condamné ne pouvait bénéficier d'aucun aménagement de peine. Depuis cette date, il peut, en revanche, faire une demande de libération conditionnelle.

Le seul fait que Romand soit libérable, en 2015, avait généré quantité d'articles à l'époque (ici, ici, ou encore là), preuve de l'intérêt public et médiatique pour cette affaire hors norme.

Ce fait divers a inspiré plusieurs livres, dont L'Adversaire du romancier Emmanuel Carrère. La réalisatrice Nicole Garcia avait adapté le livre de Carrère au cinéma, avec Daniel Auteuil dans le rôle titre.

Romand libérable, mais toujours incarcéré

Selon les informations de Checknews, Jean-Claude Romand est toujours détenu à la maison centrale de Saint-Maur, où il est emprisonné depuis 1996.

En cas de demande de libération conditionnelle, elle doit être adressée, par écrit, avant d'être transmise au juge d'application des peines (JAP). Dans le cas des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, une commission pluridisciplinaire se réunit pour donner son avis. Si au terme de ce processus la demande est acceptée, le détenu est alors libéré. Ou presque. «La libération conditionnelle peut également être subordonnée à une période probatoire de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique», précise le ministère de la Justice. Dans le cas de Jean-Claude Romand, débuterait alors une «période d'épreuve», pouvant atteindre dix ans. Pendant cette période, la personne condamnée doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle, fixées par le juge d'application des peines.

Si le condamné exécute ses obligations tout au long du temps d'épreuve, la libération devient définitive, et ne peut plus être révoquée. En cas de non respect des conditions prévues par la décision, ou de nouvelle condamnation, le juge de l'application des peines peut révoquer la mesure de libération conditionnelle.

Jean-Claude Romand a-t-il fait une demande de libération conditionnelle depuis 2015, et la fin de sa période de sûreté ? Contacté par CheckNews, son avocat, Jean-Louis Abbas, ne souhaite plus s'exprimer à ce sujet.

