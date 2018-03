Bonjour,

Cette citation qui ressort régulièrement est rapporté dans le livre Un si petit Monde, publié aux éditions Fayard en 2011, et qui raconte les coulisses du rachat du Monde fin 2010 par le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre Bergé (mort en 2017).

Dans le chapitre consacré au patron de Free, la journaliste Odile Benyahia-Kouider, ex-Libération, désormais au Canard Enchaîné, écrit :

Un jour qu'Eric Fottorino, alors président du directoire du Monde, lui demandait pourquoi il avait investi dans Electronlibre, le site d'information sur les médias, Xavier Niel lui a répondu : "Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix".

«Un trait d'humour bien sûr... », commente la journaliste dans son livre.

Cette citation colle depuis à Niel. Et pas seulement sur les réseaux sociaux. Elle a été reprise par plusieurs médias, Le Monde Diplomatique, Télérama ou Francetvinfo. En 2013, l'un de ses principaux concurrents, Martin Bouygues, s'en est même servie pour dénoncer les pratiques du patron de Free.

Cette citation apparaît aussi dans un autre ouvrage, plus récent. Une biographie non autorisée de Niel, La voie du pirate, parue en 2016 aux éditions First. Contacté par CheckNews, l'un des deux auteurs, le journaliste de L'Express Emmanuel Paquette, raconte : «On a demandé à Niel si cette citation était vraie. Il nous a répondu que oui, qu'il l'avait bien dit, mais que c'était du off, et sous forme de boutade».

Ce qu'Odile Benyahia-Kouider, contactée par CheckNews, dément formellement : «Niel raconte à posteriori que c'était une boutade, sans doute pour en minimiser la portée. Ce n'est pas ainsi que cela a été interprété par les personnes présentes. Et nous sommes suffisamment de journalistes à connaître les réactions pour le moins épidermiques de Xavier Niel quand on écrit sur un sujet qui lui déplaît pour s'interroger sur son sens de l'humour...».

Fottorino : «J'aurais aimé vous dire que j'ai entendu cette phrase»

Reste un autre mystère : à qui Niel a-t-il dit cette fameuse phrase ? Dans le livre Un si petit Monde, c'est à Eric Fottorino, alors directeur du Monde. Contacté, l'ancien directeur du Monde, co-fondateur de l'hebdo Le 1, assure n'avoir aucun souvenir de cette phrase. «Je ne me souviens pas l'avoir entendu de sa bouche. Je l'ai lu, oui, j'ai entendu des gens la répéter, mais lui le dire en ma présence, ça ne me dit rien du tout. S'il me l'avait dit, je m'en souviendrais, franchement», répond le co-fondateur de l'hebdo Le 1. Avant d'ajouter : «J'aurais aimé vous dire que j'ai entendu cette phrase, parce que je pense qu'elle correspond à une réalité, mais ce n'est pas le cas».

Xavier Niel donne une version différente, affirmant depuis des années en off à plusieurs journalistes qu'il a réservé cette «boutade» à la seule auteure du livre, Odile Benyahia-Kouider. Ce que la journaliste nie aussi.

On résume donc : Niel a bien prononcé cette phrase, de son propre aveu. Mais difficile, huit ans plus tard, de savoir précisément à qui, et sur quel ton.

Une chose est sûre : depuis cette date, le patron de Free a investi massivement dans les médias français. Il est, avec Mathieu Pigasse, actionnaire majoritaire du groupe «Le Monde», qui détient donc Le Monde, mais aussi plusieurs hebdomadaires, dont Télérama, L'Obs, La Vie et Courrier International. Niel a aussi investi (de manière beaucoup plus symbolique et sans aucun droit particulier) 200 000 euros dans Mediapart, au moment de la création du site, et 300 000 dans Bakchich, magazine d'information satirique disparu depuis. En 2016, il est aussi entré au capital du site Les Jours, à hauteur de 3,47%.



