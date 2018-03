Bonjour,

Il n'existe pas de statistiques actualisées sur le nombre de sans-domicile au niveau national. Les dernières données remontent à l'étude de l'Insee publiée en juillet 2013 portant sur l'année 2012. L'Insee avait alors dénombré 141 500 personnes «sans domicile».

La situation de «sans-domicile» est définie par l'Insee comme le fait de passer la nuit dans un lieu non prévu pour l’habitation ou dans un service d’hébergement : être sans domicile, c'est-à-dire avoir dormi la veille de l'enquête dans un service d’hébergement (hôtel ou logement payé par une association, chambre ou dortoir dans un hébergement collectif, lieu ouvert exceptionnellement en cas de grand froid) ou bien dans un lieu non prévu pour l'habitation (rue, parc, station de métro, voiture, etc.). Dans ce dernier cas, la personne est considérée comme sans-abri.

En se basant sur cette définition, voilà ce qu'avait comptabilisé l'Insee :

Début 2012, 103 000 adultes ont utilisé au moins une fois les services d’hébergement ou de restauration dans les agglomérations de 20 000 habitants ou plus. Parmi ces personnes, 81 000 adultes étaient sans domicile ; ils étaient accompagnés de 30 000 enfants. Plus de la moitié de ces adultes étaient de nationalité étrangère. En incluant les 8 000 sans-domicile des communes rurales et des petites agglomérations et les 22 500 personnes en centres d’accueil pour demandeurs d’asile, 141 500 personnes étaient sans domicile en France métropolitaine début 2012, soit une progression de près de 50% depuis 2001.

Cette enquête de 2012 était la deuxième grande enquête réalisée par l'Insee et l'Ined pour mieux connaître les personnes sans domicile après celle réalisée sur les données de 2001. Interrogé par CheckNews, l'Insee précise qu'il n'y a pas encore de date définie pour la prochaine enquête.

