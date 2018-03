Bonjour,

Cette rumeur circule sur les internets français depuis le début du mois de février. Au départ, un article de Truth Theory : selon le site conspirationniste américain, les multinationales Coca-Cola et Nestlé vont privatiser l'aquifère guarani, une réserve d'eau de 1,2 million de kilomètres carrés, située majoritaitement au sud du Brésil.

Dans son papier du 5 février, Truth Theory fait état de réunions entre les pouvoirs publics brésiliens et les représentants de ces entreprises concernant une éventuelle privatisation. Le site anglophone oscille entre affirmations et suppositions, entre indicatif et conditionnel («supposément en cours de privatisation» ; «la concession durera 100 ans»). Si bien qu'on a du mal à savoir, en finissant la lecture, si la privatisation de l'aquifère guarani par Coca-Cola et Nestlé aura bien lieu - ce qui n'a pas empêché plusieurs sites français de l'affirmer.

Pour appuyer son raisonnement, Truth Theory cite deux articles qui datent d'août 2017.

L'un du site Central Politico selon lequel la privatisation de l'aquifère «sera» opérée par Nestlé ou Coca. C'est ce qu'on lit en titre, mais le corps de l'article est moins affirmatif. D'autres projets de privatisations sont discutés, et celle de l'aquifère pourrait intervenir à terme, mais rien de certain.

L'autre du Correio do Brasil titré de manière moins définitive, «Les multinationales veulent privatiser l'utilisation de l'eau et [le président Michel] Temer négocie.» Un fonctionnaire anonyme y confirme au journal que l'aquifère pourrait, à terme, être privatisé.

Les deux médias brésiliens que Truth Theory cite sont donc dans l'hypothèse. Les médias français reprenant Truth Theory sont eux passés à l'affirmative.

Officiellement, l'aquifère guarani n'a jamais fait partie des projets que le gouvernement envisageait de privatiser, a expliqué à l’Agence France-Presse un porte-parole du programme gouvernemental en charge des privatisations. La liste des privatisations possibles est connue, et disponible en ligne depuis septembre 2016. L'aquifère guarani n'en fait pas partie.

Surtout, la privatisation de cette réserve d'eau douce nécessiterait une réforme constitutionnelle, impensable vu le désordre politique qui règne aujourd’hui au Brésil, comme le fait remarquer le site brésilien Farsas, l’un des premiers a avoir repéré cette rumeur.

Un des sites qui a relayé la rumeur en France a depuis publié un correctif en tête de papier… Tout en maintenant l’article en ligne, sans en changer le titre.

De notre côté, nous avions déjà fait avec nos partenaires d'Arte une vidéo (voir ci-dessous) pour expliquer ce qui, à ce jour, demeure une intox.

Fabien Leboucq