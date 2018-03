Bonjour,

Votre question fait référence à des clichés en noir et blanc circulant depuis plusieurs années sur internet (le sujet était déjà discuté ici en 2009, là en 2015). On y voit l'empereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié Ier et sa femme, l'impératrice Menen, assis dans des fauteuils. Face à eux, de profil ou de dos selon les photos (parfois floues), des hommes et des femmes s'inclinent. Parmi elles, certains internautes ont cru reconnaître la reine d'Angleterre Elisabeth II. A tort.

Royalistes, rastas et panafricains

La question peut sembler anodine, mais ces clichés ont une réelle importance dans les milieux royalistes éthiopiens, explique Eloi Ficquet, maître de conférence de l'Ecole des hautes études en sciences sociales. «On dit que l'Empereur d'Ethiopie est la seule personne devant laquelle la Reine se serait courbée», détaille le spécialiste de la corne de l'Afrique

Les milieux royalistes y trouvent leur compte... mais aussi les rastas. Ils sont nombreux à partager les deux photos sur les réseaux, assurant qu'on y voit la souveraine britannique s'incliner devant le dernier empereur d'Ethiopie. Rappelons que les adeptes du rastafarisme vouent un culte à Haïlé Sélassié Ier, le «Roi des rois d’Ethiopie, seigneur des Seigneurs, Lion conquérant du royaume de Juda, Lumière du Monde, élu de Dieu». Descendant du roi Salomon, Sélassié est couronné en 1930, puis chassé par l'invasion italienne entre 1936 et 1941, et définitivement par les communistes en 1974. Haïlé Sélassié Ier est le nom de règne qu'a choisi Tafari Mekonnen. Et avant de devenir empereur, Tafari avait été pris le titre de «Ras» (duc), devenant ainsi le Ras Tafari.

Ainsi naquit le rastafarisme, mouvement culturel et spirituel, popularisé dans le monde par le reggae deBob Marley. D'ailleurs, l'un des fils du célèbre artise jamaïcain, Rohan Marley, a lui aussi partagé, en février dernier, le cliché sur lequel on voit une femme s'agenouiller devant Sélassié. Le fils du chanteur écrit: «La Reine Elisabeth II et le duc d'Edimbourg saluent sa Majesté l'Empereur Haïlé Sélassié Ier et l'Impératrice Menen Asfaw».

La tête couronnée d'une puissance coloniale qui se courbe devant l'empereur noir du seul pays africain jamais colonisé ? Comme on peut le lire dans le post de Rohan Marley, ces photos appartiennent au récit panafricain (voir aussi ce post de blog, accompagné de la photo, sur la «Reine des Reines», l'Impératrice Menen). D'autant plus qu'Haïlé Sélassié Ier était l'un des premiers artisans de l'alliance entre les pays du continent. C'est d'ailleurs pourquoi le siège de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) est situé à Addis-Adeba, capitale éthiopienne.

«Une photo rare de la Reine Elisabeth et du prince Philippe se courbant devant l'Empereur Haïlé Sélassié et sa femme l'Impératrice Menen Asfew», lit-on à gauche, sur les réseaux sociaux. A droite, l'autre photo, partagée sur Pinterest, légendée de la même manière: «Ceux qui ont un minimum de connaissance en géographie sauront qu'un empire est plus grand qu'un royaume, c'est pourquoi sur cette photographie vous pouvez voir la Reine Elisabeth II [mais pas son mari] s'incliner devant l'Empereur Haïlé Sélassié Ier et l'Impératrice Menen...» Un internaute a enregistré ce cliché dans la liste «Quand les Africains dirigeaient l'Europe».

Les dates ne collent pas

Elisabeth II s'est-elle inclinée devant Sélassié Ier ?

Peu probable, si l'on se réfère à l'étiquette. «Selon le protocole international, aucun souverain étranger n'a à faire la révérence à un "confrère" ou à une "consoeur". La politesse classique exige même que l'empereur s'incline devant la reine, car il s'agit d'une dame», commente le journaliste et historien Philippe Delorme, très porté sur les questions liées aux familles royales.

Impossible même, si l'on se fie à l'agenda officiel des deux royautés. Sélasssié a visité le Royaume-Uni en 1954. Mais cette visite n'a pas pu donner lieu à une génuflexion de la Reine Elisabeth II (couronnée deux ans plus tôt), puisqu'elle reçoit l'empereur, debout, sur le quai de la gare Victoria, à Londres. Les reportages d'époque (ici ou là) ne font par ailleurs pas référence à la présence, lors de la visite officielle, de l'impératrice Menen, pourtant bien reconnaissable sur les clichés qui nous préoccupent.

Les deux photos offrent à voir Menen et Sélassié assis. Tout laisse à penser qu'ils sont en Ethiopie: ils siègent, et des gens se présentent devant eux, se courbant pour les saluer. La Reine Elisabeth II ne peut pas être parmi ces visiteurs, puisqu'elle ne s'est rendue en Ethiopie qu'en 1965 (voir les reportages télés d'époque ici ou là, ou encore cet article du Guardian)... Soit trois ans après la mort de l'impératrice Menen.

La solution vient de Life

Voilà tous les éléments logiques dont de nombreux internautes et nous disposons pour affirmer que ces deux femmes, qu'on ne reconnaît pas, ne sont pas la Reine.

La certitude qu'il ne s'agit pas d'Elisabeth II vient de l'origine des photos. Si beaucoup d'internautes ne créditent pas le photographe quand ils les partagent, CheckNews est toutefois remonté à leur source. Elles ont été prises en 1955, pour le magazine Life paru le 22 novembre de cette année. C'est ce que nous confirme la coordinatrice de la collection de photos du titre aujourd'hui disparu.

Pour ce numéro, le célèbre photographe Albert Eisenstaedt, aujourd'hui décédé, se rend en Ethiopie. Vingt ans après une première visite, il photographie, en cette année 1955, le jubilé d'argent, c'est à dire l'anniversaire des 25 ans du couronnement de Haïlé Sélassié Ier.

Si les photos tant partagées aujourd'hui en ligne ne sont pas publiées dans cette édition de Life, elles appartiennent toutefois toujours aux collections du magazine, accessibles sur Google Arts & Culture. On y trouve de nombreuses photos d'Eisenstaedt de la cérémonie du jubilé (dont les une et deux photos qui nous intéressent), où le couple impérial reçoit des visiteurs qui se courbent devant lui (voir cette dame floue, ce dignitaire, ou encore ce couple, celui-ci ou celui-là).

Difficile aujourd'hui de dire qui sont ces deux femmes, ou même les autres invités. Contactées, les archives nationales éthiopiennes n'ont pas donné suite à nos demandes. Mais si des représentants britanniques étaient très certainement présents à la cérémonie - Life parle de «4000 visiteurs étrangers distingués» - ce n'est pas le cas de la Reine Elisabeth II. Qui ne s'est donc jamais agenouillée devant l'Empereur d'Ethiopie Sélassié Ier.

Fabien Leboucq