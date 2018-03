Bonjour,

Dans son émission «Radio Brunet» du 1er mars 2018, l'animateur de RMC Eric Brunet a défendu la fiscalité britannique contre celle de la France en déclarant (à partir de 24:50) qu'il y avait «600 000 Français en Angleterre, 30 000 Anglais en France». Vous souhaitez savoir si ces nombres sont corrects.

Les fact-checkeurs britanniques de Fullfact.org ont en partie répondu à votre question pour leur côté de la Manche. En se basant sur une analyse de l'office des statistiques nationales datant de janvier 2017 qui portait sur « Quelles informations a-t-on sur le nombre d'émigrés britanniques en Europe? », ils retiennent que 157 062 citoyens britanniques vivaient en France en 2011. Derrière l'Espagne, la France est le deuxième pays d'Europe, où vivent le plus de Britanniques.

En ce qui concerne les expatriés français, l'ambassade de France à Londres estimait en janvier 2018 que 300 000 citoyens Français vivent au Royaume-Uni. Le quai d'Orsay précise par ailleurs que:

Le 31 décembre 2014, 126 804 Français étaient inscrits au Registre des français établis hors de France (5636 à Edimbourg et 121 168 à Londres). La communauté française au Royaume-Uni est cependant évaluée à plus de 300 000 personnes en prenant en compte les personnes non inscrites.