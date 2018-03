Bonjour,

Les Parisiens connaissent en effet bien cette règle : dans les escalators, on reste à droite pour que les gens qui ne veulent pas rester statiques, ou ceux qui sont plus pressés, puissent doubler à gauche.

En France, dans les escalators, comme sur les routes, on double à gauche. C'est ainsi. Cette règle, tacite, n'est inscrite dans aucun règlement ou texte. La RATP ne donne pas de raison particulière à ce fonctionnement, qui lui paraît évident.

Qu'en est-il dans les autres pays ?

A Sydney, Singapour ou Tokyo, les voitures roulent à gauche. Et les gens doivent tenir leur gauche dans le métro, sur les escalators.

Est-ce à dire qu'il y a toujours un lien entre le sens dans lequel les voitures roulent dans une ville, et la place que l'on doit occuper dans les escalators ?

Des exceptions existent. L'exemple le plus célèbre est celui de Londres. Alors que les anglais roulent à gauche, l'écriteau «Stand on the right» («Tenez votre droite» en français) apparaît un peu partout dans le métro londonien, et même sur les marches de l'escalator.

Comment l'expliquer ? Le mystère reste entier. La BBC et le Guardian, qui se sont penchés sur la question, s'y sont cassés les dents. La seule explication avancée est tirée d'un... film muet anglais de 1928, Underground, récit d'une histoire d'amour dans le métro londonien. Où l'on apercevrait des escalators londoniens conçus de telle façon («penchés» et «inclinés» décrit le Guardian et «en diagonale» selon la BBC) qu'il valait mieux poser d'abord le pied droit au moment de les emprunter. Ainsi, les Anglais se seraient naturellement rabbatus vers la droite. CheckNews a eu beau regarder la séquence à plusieurs reprises, nous n'avons pas réussi à apercevoir cette fameuse marche «en diagonale».

Contacté par CheckNews, Transport for London, l'organisme public qui gère les transports en commun de la ville, n'a pas de meilleure réponse. Et convient qu'il n'existe pas de «réponse définitive à cette question». Selon eux, l'explication de la BBC et du Guardian est «aussi bonne que n'importe quelle explication». Et l'inscription «Stand your right» est juste une réponse «à un comportement qui existait déjà».

Le mystère demeure donc. Et pas seulement à Londres. Voilà, en effet, plusieurs dizaines d'années que les habitants d'Osaka tiennent leur droite dans les escalators, tandis qu'au Japon, les voitures roulent à gauche, et qu'à Tokyo, on tient sa gauche dans le métro. Là non plus, on ne sait pas vraiment pourquoi. Selon le Japan Times, le plus grand quotidien anglais au Japon, l'explication pourrait être historique et remonter à l'époque d'Edo (1600 - 1868), où les samouraïs marchaient à Tokyo sur le côté gauche de la rue pour éviter de blesser les gens avec leurs sabres. A Osaka, en revanche, où les samouraïs étaient nettement moins nombreux à l'époque, les commerçants, qui portaient leur sac de marchandise avec leur main droite, restaient cantonnés de l'autre côté de la route. Cela demeure une hypothèse. Mais c'est celle qui revient le plus souvent.

La question a toutefois failli ne plus se poser. En 2016, un test a été réalisé dans une station londonienne, en demandant aux usagers, le temps d'une journée, de rester statiques dans les escalators. Le calcul était le suivant : en mettant côte à côte deux personnes sur chaque marche de l'escalator, celui-ci pourra transporter plus de monde. En d'autres termes : en faisant perdre un peu de temps aux plus pressés, on en fait gagner beaucoup à tout le monde (en heure de pointe, le même escalator pouvait accueillir 30% de personnes en plus). L'essai n'a, cela dit, pas été reproduit depuis. Envisagé un temps aussi dans le métro japonais, l'idée a aussi été abandonnée. Les mystères de Londres et Osaka demeurent donc.

