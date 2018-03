Bonjour,

Nous avons interrogé le cabinet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur la façon dont était gérée son compte Twitter. D'après eux, la communication politique n'est pas prise en charge par le service de communication de la mairie. Voici leur réponse :

Le compte Twitter d’Anne Hidalgo est co-administré de la façon suivante :

Pour ce qui relève de son mandat de Maire, de l’action de la Ville de Paris et plus généralement de l’actualité parisienne (soit 95% de ce qui figure sur son compte et de ce qui est retweeté), les contenus sont publiés par la Maire elle-même [en minorité, Ndlr], ou par l’un de ses collaborateurs de cabinet ou par l’un des community managers de la direction de la communication de la Ville.

Pour ce qui relève des contenus strictement personnels et de ses prises de positions politiques, les contenus sont publiés par la Maire elle-même.

Ce même principe est appliqué pour ses autres comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram.