Le politologue Thomas Guénolé, désormais rallié à La France Insoumise, avait saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) - et non porté plainte - après le passage houleux de Jean-Luc Mélenchon dans l'Emission politique de France 2, le 30 novembre dernier. Thomas Guénolé déplorait que deux des invités, Pauline Laigneau, chef d'entreprise et Laurence Debray, journaliste, aient été présentées comme des «Françaises lambdas». Or, ces invitées «sont fortement engagées en politique», déplorait Thomas Guénolé, dont la plainte ajoutait·: «Cette présentation malhonnête constitue un procédé susceptible de nuir à la bonne compréhension du téléspectateur» et contribuerait à «fausser les temps de parole».

#LEmissionPolitique Trop, c'est trop. Par la voix de mon avocat Me Jérémy Afane-Jacquart, j'ai déposé ce jour une plainte au @csaudiovisuel contre @France2tv pour ses fausses "Françaises lambda", en réalité politisées, face à @JLMelenchon. pic.twitter.com/7WV4TX6PsQ — Thomas Guénolé (@thomas_guenole) 1 décembre 2017

Checknews avait abordé, lors d'une réponse, le premier aspect de la plainte, concernant la présentation des deux invitées en question.

Dans sa réponse, que Checknews s'est proccurée, le CSA réfute les deux arguments de Thomas Guénolé·:

Concernant la présentation des invités, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime ainsi que·:

Le visionnage des séquences litigieuses a montré que cette présentation n'était pas erronnée.

S'agissant du temps de parole, le CSA estime que les règles s'appliquent aux «personnalités politiques», et que Laurence Debray n'appartient pas à cette catégorie, quand bien même elle a affiché publiquement son soutien à En marche.

Contacté par Checknews, Thomas Guénolé se dit en désaccord total avec la position du CSA. Voilà ce qu'il nous déclare :

Je conteste formellement cette réponse du CSA, pour deux raisons. Laurence Debray s'est déclarée publiquement macroniste dans un portrait que Libé a fait d'elle. Ayant choisi de rendre cette conviction politique publique, la rédaction de l'Emission politique aurait dû le mentionner aux téléspectateurs en la plaçant face à Jean-Luc Mélenchon, pour la bonne information du public. De même, la cheffe d'entreprise Pauline Laigneau est, par ailleurs, proche du Medef. Là encore, la rédaction de l'Emission politique aurait dû le mentionner aux téléspectateurs en la plaçant face à Jean-Luc Mélenchon, pour la bonne information du public.

En résumé·: saisi par Thomas Guénolé, le CSA a estimé les griefs infondés.

