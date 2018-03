Bonjour,

26 février, plateau de Touche pas à mon poste (C8). L'essayiste Rokhaya Diallo et le journaliste Bernard de la Villardière s'écharpent sur la question du voile, dans une séquence qui a régalé les réseaux. A la fin de l'empoignade, Bernard de la Villardières lâche, pour justifier son opposition au port du voile:

L'administration tunisienne a interdit le hijab

Le hijab est le foulard islamique le plus commun des pays arabophones et musulmans. Il ne faut pas le confondre avec le niqab, qui est, à l'instar de la burqa, un voile intégral, interdit en France. Pour mieux comprendre les distinctions entre les foulards islamiques, vous pouvez vous reporter aux articles de Libé ou du Monde sur le sujet, ou encore à l'infographie (ci-dessous) de l'AFP.

Un texte de trente ans peu appliqué

Quelle est la situation du voile en Tunisie ? Petit retour en arrière. Un article de 2010 de la chercheuse Maryam Ben Salem, intitulé «Le voile en Tunisie. De la réalisation de soi à la résistance passive» revient sur l'histoire du foulard islamique dans le pays. Ben Salem écrit que trois circulaires sont venues interdire «la tenue confessionnelle» (donc le voile): d'abord dans les établissement scolaires publics, en 1981, puis dans les établissements primaires et secondaires, en 1987, et enfin la même année dans les écoles supérieures d'enseignement, les cités et les foyers universitaires. En 1991, l'interdiction est étendue aux écoles privées, écrit Maryam Ben Salem. Dans ses notes, la chercheuse précise «Une quatrième [circulaire] datant du 12 août 1987 s'adresse aux agents de l'administration et des établissements publics des deux sexes.»

L'administration tunisienne a donc bien interdit le voile islamique, il y a 30 ans. Cette interdiction a été inégalement appliquée sous le régime de Ben Ali (1987-2011), selon le maître de conférence à Sciences-Po, Kader Abderrahim. Il explique à CheckNews que «Il y avait des arrangements. On interdisait le hijab aux femmes qui étaient au guichet, mais dans les bureaux, elles étaient parfois autorisées à le garder.» Loïc Le Pape, sociologue spécialiste de l'islam, abonde: «En Tunisie, le hijab n'a jamais posé totalement problème.»

La révolution de 2011, marque le retour de l'islam dans la vie publique et politique de la Tunisie. Sur le papier, la circulaire de 1987 est toujours valable, assure Loïc Le Pape. Mais plus que jamais, la pratique s'est éloignée du droit, et on trouve bien des hijab dans les administrations tunisiennes. «Depuis la révolution, on a vu des laïcs défendre le port du hijab, au nom de la liberté individuelle», résume le maître de conférence à Paris I.

En résumé: Bernard de la Villardière n'a pas tort de dire que l'administration tunisienne a interdit le hijab. Mais c'était il y a trente ans, et l'impératif n'est quasiment pas appliqué.

Quant au niqab, il est au coeur des débats en Tunisie. Au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, en 2014, le gouvernement avait annoncé un «contrôle renforcé» des personnes portant un voile intégral, pour des motifs sécuritaires. La mesure, relevait à l'époque Libération, rencontrait une certaine approbation, même dans les milieux islamiques. En mars 2016, une proposition de loi âprement débattue visait même à l'interdire dans l'ensemble de l'espace public. Mais la loi n'a pas été votée. «La question du niqab s'est aussi posée dans les universités», explique Loïc Le Pape, et selon le chercheur, certains conseils d'administration d'universités l'auraient interdit (en texte et en pratique).

Fabien Leboucq