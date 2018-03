Bonjour,

Cette saison, «Le vrai du faux», l'émission de fact-checking de franceinfo la radio, s'intéresse en effet davantage aux intox des réseaux sociaux qu'aux déclarations des politiques.

Vous nous demandez si cela a à voir avec un éventuel partenariat avec Facebook. Et pour cause : depuis l'an dernier plusieurs médias, dont Libération, ont signé un contrat avec Facebook pour vérifier la véracité de contenus qui circulent sur le réseau.

Concrètement, comme nous l'avons déjà expliqué, Facebook envoie à différents médias une liste de liens suspects signalés par les internautes et/ou détectés par leur algorithme. Si nous jugeons qu'un contenu est faux (et en faisons la démonstration dans un article), Facebook mentionne à ses utilisateurs que le contenu en question a été contesté par Libération (ou un des autres médias partenaires). Nous publierons prochainement un rapport mensuel faisant état de tous les articles signalés par Facebook que nous avons jugés faux. Pour ce partenariat, Facebook a choisi en France et aux Etats-Unis les médias signataires de la charte Poynter de l'International Fact-Checking Network. C'est le cas de Libération. Pour ce travail de vérification, nous recevons une somme permettant de financer deux postes. Soit, en fait, environ 100 000 euros pour 2017.

Non, France Info ne participe pas au partenariat avec Facebook

«Le vrai du faux» bénéficie-t-il d'un partenariat similaire ? Non, assure Antoine Krempf, responsable de l'émission contacté par CheckNews. «Il en était question l'an dernier, mais la direction n'a pas voulu». Pour l'heure, les autres partenaires français sont les Décodeurs du Monde, l'AFP factuel, les Observateurs de France 24 et 20 Minutes.

Pourquoi, dès lors, l'émission a-t-elle choisi de s'orienter davantage vers les fake-news des réseaux sociaux ? «L'évolution s'est décidée pour plusieurs raisons», explique Krempf. «L'an dernier, on avait une année ultra politique. Et dans le même temps, on s'est rendus compte que les rumeurs se multipliaient sur les réseaux sociaux, et qu'elles avaient un impact direct sur le discours politique. On a donc décidé cette année de se concentrer davantage là-dessus». Cela n'empêche pas «Le vrai du faux» de continuer à fact-checker, épisodiquement, les déclarations des politiques. Exemple cette semaine avec Dupont-Aignan qui a déclaré, à tort, sur Europe 1 que les Français payaient 4 milliards d'euros pour l'accueil des migrants.

Bien cordialement,

Robin A.