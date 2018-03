Bonjour,

Nous avons reformulé votre question dans le titre pour qu'elle soit plus courte, mais la voici en intégralité: «José Bové a affirmé à la matinale de France Inter aujourd'hui, le 28 février 2018, que les policiers et gendarmes en charge de la surveillance des installations nucléaires n'avaient pas l'autorisation de tirer au cours d'une opération de Greenpeace. Cela est-il vrai? Si oui, cela concerne-t-il que les opérations de GreenPeace et comment les services savent qu'il s'agit de militants de Greenpeace? Merci!»

Interrogé sur France Inter mercredi 28 février sur la condamnation de huit militants de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom (Moselle), le député européen écologiste José Bové a expliqué que ces militants étaient des «lanceurs d'alerte» qui avaient démontré par cette action les failles de sécurité des centrales nucléaires. Marc Fauvelle lui a alors fait remarquer que ces militants auraient pu risquer leur vie:

- Marc Fauvelle: Que dirait-on ce matin si la police ou les gendarmes avaient ouvert le feu ce jour là sans savoir qu'il s'agissait de militants? - José Bové: En fait ils ne pouvaient pas tirer puisqu'ils n'ont pas l'ordre de tirer dans ce cas là. Ils sont là en surveillance. Donc les militants de Greenpeace savaient exactement ce qu'ils faisaient et cette action a été très bien menée, et je suis solidaire de ceux qui ont été condamnés.

Les gendarmes peuvent tirer après sommation s'ils «ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent»

Comme Libération l'expliquait dans un article sur la sécurité des centrales nucléaires après un rapport de Greenpeace, la sécurité dans les centrales est assurée par 1 000 gendarmes du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG). «Il y en a toujours au moins 50 par centrales», selon le directeur du parc nucléaire d'EDF, Philippe Sasseigne.

Ces gendarmes (et non des policiers) auraient-ils pu tirer sur les intrus? «On ne va pas tirer sur les gens comme ça», répondent les forces de l'ordre. Selon l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure, les gendarmes peuvent tirer dans cinq situations:

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ; 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ; 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Notre collègue Jean-Christophe Féraud a assisté au mois de novembre à une simulation d'attaque terroriste dans une centrale. Il décrivait par le menu la réaction du PSPG, et revenait sur l'intrusion de Greenpeace:

Le lieutenant-colonel Laurent, l’un des officiers en charge de la sécurité nucléaire au Bureau défense et sécurité nationale (BDSN), répond sans se désarmer : «Il faut bien comprendre que les PSPG sont des unités de contre-terrorisme qui n’ont pas vocation à lutter contre Greenpeace, dont les actions relèvent du trouble à l’ordre public. Leurs militants se sont mis dans l’illégalité, mais ils ont été immédiatement interpellés. Et à aucun moment ils n’ont eu accès aux points vitaux de la zone nucléaire, dont la sécurisation est la mission première de nos hommes», martèle le haut gradé. En termes plus imagés, le capitaine Renaud (1) remarque qu’«à Cruas, ils ont touché le mur de la piscine mais ce n’est pas exactement comme s’ils étaient entrés dans la salle des coffres. D’ailleurs, ils ne pourraient pas rentrer car nous y sommes».

Et notait toutefois:

Evidemment, «la réponse du PSPG n’est pas la même face à des gens de Greenpeace», précise le capitaine Renaud. Mais son adjoint, le capitaine Christophe, pointe «l’inconscience» des militants «car le PSPG intègre le fait que des terroristes puissent se déguiser en Greenpeace».

Les gendarmes savaient qu'il s'agissait de militants selon EDF

Par ailleurs, la question a aussi été abordée lors du procès des militants, notamment par l'avocat d'EDF, lit-on dans le compte-rendu de Reporterre:

[Selon l'avocat] la démonstration de faille de sûreté réalisée par Greenpeace ne tiendrait pas au motif que les activistes se sont tout de suite identifiés comme membres de l’organisation par des combinaisons rouges très reconnaissables et des banderoles, et qu’un membre de l’association aurait appelé la direction de la centrale dès le début de l’action pour la prévenir. «N’est-ce pas une petite escroquerie intellectuelle que de dire qu’il existe une faille de sécurité dans la centrale, mais de tout faire pour être identifié dès la première seconde et d’appeler la direction de la centrale dès 5 h 43 pour prévenir qu’il s’agit de Greenpeace et éviter toute réaction forte ? Si l’on vous avait proposé de pimenter un peu la chose à la prochaine intrusion, en vous habillant en noir avec une cagoule, est-ce que vous y seriez allés quand même?»

Et reprenait aussi les propos du directeur de la centrale de Cattenom:

Le rôle du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) n’est pas d’aller au contact avec les intrus mais d’aller protéger les zones d’importance vitale de la centrale en cas de multi-intrusion et de diversion. » Quant à l’attitude nonchalante des gendarmes, elle serait la conséquence d’une évaluation très fine de la dangerosité de la situation. « C’est le système de détection “position, nature, volume, attitude” (PNVA). Nous sommes en France, la réponse est proportionnée à la menace. Mais finalement, peut-être qu’il y aurait fallu tout de suite des morts pour montrer que le dispositif est efficace ? Je ne souhaite pas cela en France, mais en Russie et aux Etats-Unis, quand quelqu’un entre dans la zone franche sans autorisation, on lui tire dessus tout de suite. »

En résumé, selon EDF, les gendarmes n'auraient pas pu tirer sur les militants de l'ONG car ils savaient qu'il s'agissait de militants de Greenpeace, et avaient notamment été prévenus par téléphone. Comme le dit José Bové, la seule intrusion des anti-nucléaires sur le site, telle que décrite par l'entreprise française, n'autorisait pas les gendarmes à tirer.

Cordialement,

Pauline Moullot

