Marion Maréchal-Le Pen était invitée à un rassemblement conservateur près de Washington jeudi dernier. Pour son retour politique, elle a décidé de rendre hommage à Donald Trump et assuré vouloir «rendre à la France sa grandeur».

Au cours de ce discours, elle a déclaré:

Je vis dans un pays où 80%, vous m’avez bien entendu, 80% des lois sont imposées par l’Union européenne.

La jeune frontiste reprenait ainsi un chiffre régulièrement brandi par le FN. CheckNews a déjà répondu à une question sur le sujet, après que Marine Le Pen avait cité le même chiffre en octobre dernier. Vous pouvez lire la réponse détaillée ici.

En résumé, nous expliquions que l'argument a déjà été utilisé par les eurosceptiques tout comme les européen convaincus pour servir leurs propos à tour de rôle. C’est d’ailleurs l’ancien président de la Commission européenne Jacques Delors qui a cité le chiffre le premier. Il l’avait sorti plusieurs fois en guise de prévision. «Vers l’an 2000, 80% de la législation économique, peut-être même fiscale et sociale, sera décidée par les institutions européennes», déclarait-il par exemple en 1988.

20% et non 80% en moyenne

En fait, la dernière étude sur la question a été publiée en 2014, et porte sur des données qui remontent au mieux à 2008.

Estimer le nombre de lois d'origine européenne est assez ardu pour plusieurs raisons. D'abord, il faut se demander à partir de quel moment une loi est considérée comme européenne. C'est ce que font, dans un rapport de Terra Nova sur «le mythe des 80%» en 2010, Matthias Fekl et Thomas Platt:

Quand l’un de ses articles, 10%, tous, sont d’origine européenne ? Sans compter que le classement d’un article en «origine européenne» ou non est parfois hasardeux. Surtout, le classement quantitatif ne rend pas compte de l’impact qualitatif: des lois sont plus importantes que d’autres sur le fond, même si elles sont plus courtes.

Par ailleurs, les directives européennes ne sont pas forcément transposées sous forme de lois dans le droit français. Elles peuvent être transposées par des actes législatifs (des lois) ou réglementaires (des décrets, des arrêtés…).

Malgré ces difficultés, certains chercheurs se sont tout de même essayés à faire une estimation. Et même si leurs résultats sont différents, ils arrivent en moyenne tous au même ordre de grandeur : 20%, et non 80% des lois seraient d’origine européenne. L’ensemble de ces études est d’ailleurs résumé dans cet article de l'instut Jacques Delors.

