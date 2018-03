Bonjour,

Créé par une loi 2010, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est officiellement institué au début de l'année 2011.

Dans le code de procédure pénale, on lit les missions de l'Agrasc, qui dépend à la fois du ministère du Budget et du ministère de la Justice (tout en collaborant étroitement avec l'Intérieur). Ainsi l'agence assure:

1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; [...]

L'Agrasc a donc la main pour gérer les biens et avoirs qui peuvent être saisis au cours d'une procédure judiciaire, voire confisqués quand celle-ci arrive à ton terme. On trouve de nombreuses informations sur cette agence dans un rapport qui lui est consacré, rédigé en 2017 au nom de la commission des finances du Sénat.

Biens meubles, immeubles, et avoirs

En 2015, la valeur des biens meubles saisis dont l'Agrasc a la gestion est évaluée à plus de 1,5 milliard d'euros. Les biens meubles confisqués, eux, ne représentent que 17,2 millions d'euros. Comme on le lit dans le rapport sénatorial, «Seuls les biens définitivement confisqués bénéficient au budget de l'Etat, ou, le cas échéant, aux parties civiles» - tout dépend de la décision de la justice.

Par ailleurs, en 2015, l'Agrasc a saisi 730 biens immobiliers, pour 77 confiscations.

Quant aux sommes saisies, elles représentent, en août 2016, 809 millions d'euros. Cet argent est placé sur les comptes de l'Agrasc auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le rapport sénatorial précise: «L'Agrasc ne dispose pas de ces sommes, qui peuvent être restituées à leur propriétaire à tout moment.» C'est seulement si la justice décide d'une confiscation que l'Agrasc pourra en disposer. A noter que si la justice décide de restituer l'argent au justiciable (parce que la procédure ne donne pas lieu à une confiscation), l'agence s'assure auparavant que celui-ci ne doit pas de l'argent à l'administration fiscale, douanière ou sociale. «Entre 2011 et 2015, l'Agrasc aura permis aux créanciers publics de recouvrer plus de 5 millions d'euros», écrit la Cour des comptes dans un référé de 2016.

Si l'argent saisi ne peut pas être utilisé en tant que tel, il n'en va pas de même pour ses intérêts, que récupère l'agence. Ainsi les comptes de la CDC génèrent un intérêt de 0,75%. En 2016, ces intérêts représentaient 5,9 millions d'euros pour l'Agrasc, soit 74% de son budget.

Depuis sa création en 2011, l'Agrasc a participé à la confiscation de plus de 73 millions d'euros, dont 24,9 pour la seule année 2015. Le tableau ci-dessous, tiré du rapport pour la commission des finances du Sénat de 2017, permet d'observer l'usage qui est fait des sommes confisquées.

Mildeca, Agrasc, et Etat

La destination de l'argent dépend de son origine. Ainsi, l'argent confisqué dans le cadre d'affaires de stupéfiants (ou provenant de la vente de biens liés à l'argent de la drogue) est réinjecté dans la lutte contre ce type de trafic, ou dans la prévention de la toxicomanie. Ce qui est confisqué à la suite d'affaires de stups passe par l'Agrasc, qui tient les comptes, et l'enveloppe est ensuite reversée à un fonds de concours spécial. Créé en 1995, ce fonds est aujourd'hui géré par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, la Mildeca, rattachée à Matignon.

En 2017, selon les chiffres que nous a transmis la Mildeca, le montant du fonds de concours s'élève à un peu plus de 16 millions d'euros. Au mois de février 2017, une réunion interministérielle décidait que l'argent du fonds de secours serait réparti comme suit: 60% pour les services du ministère de l’Intérieur dont 35% police et 25% gendarmerie; 20% pour les services du ministère de la Justice; 10% pour les services des douanes; 10% pour les projets de prévention (Mildeca).

Si l'on se réfère au tableau ci-dessus, en 2016, la Mildeca a récupéré la moitié de l'argent confisqué et confié à l'Agrasc en 2016. Pour assurer son financement, l'agence peut aussi piocher dans la caisse, à hauteur de 1,8 million d'euros chaque année (c'est le montant qu'on lit dans la colonne «AGRASC» du tableau). La loi finances de 2017 a porté ce plafond à 6,3 millions. L'argent qui reste (que ni l'Agrasc, ni la Mildeca ne peuvent récupérer) revient essentiellement au budget général de l'Etat. En 2016, cela représentait plus de 10 millions d'euros.

Dans le graphique ci-dessous, produit dans le rapport d'activité 2014 de l'Agrasc (publié en 2015, dernier disponible), on peut observer l'évolution de la répartition des fonds confisqués. La colonne de droite correspond à l'affectation du produit des confiscations dans le cadre de coopération internationale.

Opacité

Mais certains fonds confisqués au terme de procédure pénale ne sont pas confiés à l'Agrasc. Ils suivent tout de même, en théorie, le même parcours que ceux que gèrent l'agence. Ces fonds peuvent alors être versés au budget de l'Etat directement par l'autorité judiciaire (ou à la Mildeca s'ils proviennent d'affaires de stupéfiants). Dans son référé de 2016, la Cour des comptes écrit ainsi que (mis à part les avoirs transitant par l'Agrasc):

Ces flux sont d'une telle opacité que le montant total des avoirs effectivement confisqués et recouvrés sur le territoire national demeure une donnée inconnue. Cette situation est préjudiciable à l'efficacité de l'action publique. Elle prive les acteurs publics concernés de la connaissance du résultat des actions engagées. En outre, elle place les victimes dans des situations inégales, en ne leur permettant d'être indemnisées que lorsque les avoirs sont gérés par I'AGRASC. Elle fait inutilement peser une charge administrative sur les tribunaux.

De là, le Sages de la rue Cambon prônent que l'Agrasc récupère «toutes les sommes issues des confiscations».

Fabien Leboucq

