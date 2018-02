Bonjour,

C'est en effet ce qu'a déclaré, lundi 26 février, Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, au micro de France Inter. Mais ce n'est pas vrai. Explications.

Interrogée sur le cas Gérald Darmanin, visé par une seconde plainte pour «abus de faiblesse», et alors que Mediapart venait de publier le témoignage de la plaignante, la ministre s'en est pris au site d'info :

Mediapart choisit de donner la parole à une plaignante, vis-à-vis de Gérald Darmanin. Et en même temps, Mediapart soutient la libération de Tariq Ramadan, qui est mis en examen, et incarcéré à la suite de plaintes pour viol.

Relance du journaliste Marc Fauvelle :

Vous faîtes le lien entre les deux affaires ?

Réponse de la ministre :

Non, c'est un choix. Je remarque que Mediapart a des indignations différentes selon les cas.

A quoi fait référence la ministre ? A une tribune publiée dans l'espace «Club» de Mediapart, le 21 février dernier, intitulée «Tariq Ramadan : pour une justice impartiale et égalitaire». Cette tribune, signée par une cinquantaine de personnes (dont la féministe Christine Delphy, l'éditeur Eric Hazan et plusieurs membres de l'université d'Oxford, où Tariq Ramadan enseignait) appelle bien à la «libération immédiate» de l'islamologue, détenu dans le quartier de haute sécurité de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne) alors qu'il fait valoir des problèmes de santé.

Les billets publiés sur «le club» n'engagent pas Mediapart

Mais elle n'engage pas Mediapart, comme l'ensemble des tribunes publiés dans l'espace du site appelé «Le Club», et présenté comme un «lieu d’information, de débats, d'échanges et de discussions, respectueux de la liberté d’expression, du pluralisme et de la réputation ou des droits d’autrui». Une phrase d'avertissement : «Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction», figure systématiquement en pied de chaque billet publié sur Le Club.

Dans la charte de participation à Mediapart, il est en effet précisé que «les contributions publiées par les abonnés de Mediapart relèvent exclusivement de leur responsabilité et ne subissent aucun contrôle a priori». Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on attribue par erreur au journal en ligne des contenus en réalité publiés sur Le Club.

On résume donc : la ministre chargée des Affaires européennes a fait l'amalgame entre une tribune publiée dans l'espace participatif de Mediapart et Mediapart lui-même. Une tribune appellant à la libération de Ramadan a bien été publiée dans «l'Espace Club» du site d'info, mais elle n'engage pas le pure-player. On ne peut donc pas en conclure, comme l'a fait la ministre, que Mediapart, déjà accusé en novembre 2017 d'avoir délibérément passé sous silence la criminalité sexuelle supposée de Ramadan, soutient la libération de l'islamologue.

Bien cordialement,

Robin Andraca