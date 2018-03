Bonjour,

En bref : Le gouvernement affirme ne pas prévoir de fermer des gares, même si la question a été posée un temps dans le cadre du rapport Spinetta sur l'avenir du reseau ferré. Ce dernier recommandait de supprimer les «petites lignes» trop peu fréquentées. Un commentaire sur la desserte TGV dans les villes moyennes de la ministre des transports, Elisabeth Borne avait par ailleurs inquiété les élus lors du lancement de la mission en octobre.

En détail : Votre question comporte deux sujets en lien avec la mission confiée à l'ancien patron d'Air France-KLM, Jean-Cyril Spinetta sur la refonte du modèle ferroviaire.

Inquiétude sur la fermeture des petites gares

Dans son rapport, remis le 15 février 2018, le rapporteur portait une critique très sévère sur les «lignes peu utilisées», et «héritées d'un temps révolu». Selon lui, ces lignes sont «en très mauvais état» et coûtent cher à la collectivité : Précisons qu'une «petite ligne» correspond à un groupe de 200 lignes dont le trafic moyen est de 13 trains par jours. De nombreux élus et usagers s'étaient inquiétés, craignant la fermture et lignes et de gares. Les élus de Verneuil s'étaient par exemple inquiétés pour l'avenir de la ligne SNCF Paris-Granville et de leur gare. De même, des élus landais avaient dit leur crainte de la possible disparition de la ligne TER Bordeaux Mont-de-Marsan et du devenir des sept gares landaises desservies :(Mont de Marsan, Saint-Martin-d'Oney, Ygos-Saint-Saturnin, Arengosse, Morcenx, Labouheyre et Ychoux).

Le Premier ministre Edouard Philippe s'est voulu rassurant lors de la présentation des mesures retenues pour réformer ferroviaire, lundi 26 février, comme vous pouvez le lire ici sur Libération. «Je ne suivrai pas le rapport Spinetta sur ce point. Je ne crois pas qu'on puisser décider de la fermeture de 9 000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables. Dans bien des territoires, le rail est au coeur de la stratégie des régions pour le développement des mobilités», avait-il estimé.

Le question des dessertes TGV dans les villes moyennes

Par ailleurs, au moment du lancement de la mission, la crainte d'une fermeture des dessertes TGV dans les villes moyennes avait refait surface.

En octobre 2017, la ministre des transports Elisabeth Borne, présente devant la presse la mission Spinetta. La «réflexion devra s'attacher» en premier lieu «à préciser la stratégie de desserte par le transport ferroviaire à horizon 2030», précise la lettre de mission signée par le Premier ministre, Edouard Philippe.

Il est demandé «en particulier», de «préciser pour les services à grande vitesse, le modèle de desserte à privilégier». Dans le viseur de la ministre l'«impact non négligeable sur le modèle économique du TGV» de la desserte des trains à grande vitesse dans des zones moins denses :

«Pour faire un parallèle avec l'aérien, on ne dessert pas Brive avec un A380», estime Elisabeth Borne.

La déclaration est reprise dans plusieurs médias dont RTL, Les Echos et BFM business. Elle est perçue comme l'annonce de la réduction du nombre de gares desservies par le TGV. Une critique de la desserte des TGV dans les petites gares qui avait déjà été formulée en 2014, par la Cour des comptes, dans un rapport :

«Une LGV n’a (...) d’intérêt économique et socio-économique que si les trafics sont suffisamment élevés car, compte tenu des coûts de construction, supérieurs par exemple à ceux d’une autoroute».

En conséquence, «les arrêts intermédiaires devraient ainsi être aussi peu nombreux que possible» sur les lignes grandes vitesse «sauf exception justifiée par un large bassin de population», conseillent les magistrats financiers pour profiter pleinement des vistesses permises par le TGV. Autre frein à la course à la rentabilité, le modèle «mixte» français où les TGV roulent près de 40% du temps sur des lignes classiques à une vitesse limitée à 220 kilomètres heures, contre 320 kilomètres heures, en moyenne. Dernier point, les Sages de la rue Cambon recommandent d'augmenter la fréquentation, notamment en prenant en compte «la densité de la population des villes desservies».

En réaction à l'annonce de la mission l'association Ville de France s'était inquiété alors dans un communiqué d'un «système ferroviaire à deux vitesses».

Le jour suivant la présentation de la mission, lors d'une séance de question au gouvernement, Elisabeth Borne s'était défendue de remettre en cause la desserte des TGV dans les villes moyennes:

«Je n'ai jamais annoncé qu'il y aurait des fermeture de gares ou de lignes TGV, mais au moment où nous débattons dans le cadre des assises nationales de la mobilité, je pense important que chacun soit conscient que ce choix collectif a un coût et qu'on ne peut pas tout à la fois vouloir un TGV qui va partout, des billets moins chers et demander à la SNCF de payer des péages très cher pour faire circuler ces trains sur ces lignes à grandes vitesses. C'est une question de cohérence. (...) Je suis personnellement attachée à ce que le transport ferroviraire ait toute sa place dans un politique globale de mobilité qui doit répondre à la fois aux besoins de tous nos concitoyens notamment pour leurs transports de la vie quoitidienne et de tous nos territoires, y compris les plus enclavés qui sont ma priorité».

Finalement Jean-Cyril Spinetta avait jugé inopportun de restreindre la circulation de TGV «aux seules lignes à grande vitesse», dans son rapport remis le 15 février 2018 :

«Une remise en cause globale du modèle d’organisation des dessertes TGV, qui viserait à restreindre les circulations de TGV aux seules lignes à grande vitesse, ne semble donc ni justifiée, ni opportune, en particulier dans le contexte de mise en service de quatre nouvelles lignes, qui vont permettre de réduire significativement la part des circulations des TGV sur lignes classiques».

D'après lui, en effet, le recentrage du TGV sur les lignes à grandes vitesse -bien que plus perfomant économiquement- est difficilement applicable. Et ce, notamment en raison de «la réaction de l’opinion publique et des responsables politiques à la suppression de très nombreuses dessertes aujourd’hui assurées sans correspondance par le TGV [qui] serait à l’évidence très négative». De plus, la reprise en charge des destinations plus desservies par le réseau régional de TER «buterait sur la capacité des gares».

Cordialement,

Emma Donada