Bonjour,

Le 10 février, le compte Twitter de Challenges partage une image, où on lit: «Tokyo et ses 13 millions d'habitants comptent 13000 employés municipaux. Paris et ses 2 millions d'habitant en comptent 54000.»

Avec ses presque 300 retweets, ce message reprend ce qui a été publié dans le magazine, deux jours plus tôt, dans la rubrique «Regards de Challenges».

13 millions d'habitants pour 13000 fonctionnaires?

La comparaison tient-elle? Dans la rubrique statistique du site du Tokyo Metropolitan Government (TMG), on lit que la ville de Tokyo compte environ 13,5 millions d'habitants selon le recensement de 2015 (13,7 selon des estimations plus récentes). «Le gouvernement régional de Tokyo comprend 23 arrondissements spéciaux [«ku»], 26 villes [«shi», ou «cities»], 5 petites villes [«towns»], et 8 villages», lit-on sur le site du Tokyo Metropolitan Government. C'est sur l'ensemble de ce territoire peuplé de 13,5 millions d'habitants que le TMG a autorité. Il s'agit maintenant d'observer les effectifs de cette structure administrative. C'est en effet sur la population qu'elle administre que le magazine a fondé sa comparaison.

Y a-t-il vraiment «13 000 employés municipaux [sic: le terme approprié serait plutôt "métropolitains"]» à Tokyo? Non.

Sur le site du TMG, on lit que «pour assister le gouverneur» (il n'y a pas de maire à Tokyo), «un total de 166 079 postes a été approuvé au 1er août 2015 pour les équipes du gouverneur et les agences auxiliaires.» Mais de nombreux postes occupés par des fonctionnaires métropolitains à Tokyo ne relèvent pas des compétences de la ville à Paris.

La comparaison entre les deux métropoles n'est toutefois pas justifiée, puisque les périmètres de compétences des fonctionnaires des deux villes sont différents. Il en va ainsi des 64000 pompiers et membres des forces de police tokoyïte, (ceux de Paris sont employés par le ministère des Armées et la préfecture de police), et des 63000 personnes qui travaillent dans le domaine de l'enseignement que le TMG emploie. Parmi elles, il y en effet une majorité de professeurs. Or, à Paris (comme ailleurs en France), les enseignants dépendent du ministère.

Soustraction faite de ces effectifs, il reste donc 37944 fonctionnaires métropolitains aui TMG. Plus de 6500 sont membres du bureau des transports, presque 4000 du bureau de l'eau. Ces compétences étant respectivement gérées, à Paris, par la RATP et la régie autonome Eau de Paris, on peut retirer ces effectifs du total.

Parmi les 27565 fonctionnaires restant, l'immense majorité sont rattachés aux bureaux du gouverneur (24053 salariés), à des services tels que la plannification, les affaires générales, les finances, la taxation, l'état civil, ou la préparation des Jeux olympiques de 2020.

Sans compter que l'on pourrait rajouter aux fonctionnaires du Tokyo metropolitan government les 60000 personnes travaillant auprès des «ku», ces arrondissements spéciaux du centre de Tokyo, ou les 24000 travaillant pour les «shi», ces villes sous l'autorité du TMG (majoritairement dans des services administratifs, ou fiscaux, etle domaine de la santé) et que nous évoquions plus haut.

La rédaction Challenges n'ayant jamais répondu à nos sollicitations, il est difficile de savoir d'où provient le chiffre de «13000 employés». Il est en tout cas faux. On en compte plutôt 250000 au sens large (fonctionnaires du TMG, des shi et des ku), 166000 si on ne compte que le TMG, et environ 28000 si l'on soustrait aux effectifs du Tokyo metropolitain government tous les fonctionnaires tokyoïtes travaillant dans des services dont les prérogatives n'incombent pas, dans le cas parisien, aux services de la capitale (eau, transport, enseignement...).

«Des choux et des carottes»

Et du côté de Paris? Le magazine a juste en avançant que la ville (intramuros) est peuplée de 2 millions de personnes. L'Insee, en 2015, en donne 2,2.

Ensuite, «La collectivité parisienne compte 51145 agens permanents», nous explique la municipalité parisienne par mail. Ils sont répartis en 49000 équivalents temps plein (ETP) – moins que les 54 000 avancés par Challenges.

Les affaires scolaires et la petite enfance emploient 18900 ETP. Il ne s'agit pas de professeurs (qui sont payés par l'Education nationale), mais de personnes travaillant dans le milieu périscolaire, dans la restauration, à l'accueil des enfants, etc. A la même manière qu'on l'a fait en soustrayant au total des fonctionnaires de Tokyo ceux qui étaient liés aux questions scolaires (environ 60000 personnes, enseignants compris), on peut, pour tenter une comparaison à périmètre égaux de compétences, retirer ces 18900 ETP du total parisien.

Restent 30100 ETP employés par la ville de Paris. 7400 sont affectés à la collecte des déchets et à la propreté. «Le reste des effectifs étant notamment consacré au fonctionnement des équipements sportifs et culturels et à l'entretien des espaces verts», nous écrivent les services de la capitale.

Résumons: on a d'un côté Tokyo, 13,5 millions d'habitants et 28000 fonctionnaires métropolitains à qui incombent des tâches qui font également partie des prérogatives de la ville de Paris (en vrac: les égoûts, les jardins, l'organisation de la vie politique de la collectivité...). De l'autre Paris, 2,2 millions d'habitants, 30100 équivalents temps plein dans les services municipaux aux compétences peu ou prou similaires.

Autrement dit: côté nippon,1 fonctionnaire pour 482 habitants (sans compter ceux employés par les ku et les shi) ; côté français 1 pour 73. On serait tenté d'écrire qu'un fonctionnaire japonais est plus efficace que son homologue français, ou que la collectivité de Tokyo est mieux organisée que celle de Paris. On serait aussi tenté d'écrire que les chiffres de Challenges sont assez éloignés de la réalité (en réalisant le même calcul sur la base des chiffres non-sourcés du magazine, on arrive à 1 fonctionnaire municipal pour 37 Parisiens... et 1 fonctionnaire métropolitaine pour 1000 Tokyoïtes).

Mais ce que les nombres ne peuvent pas dire, c'est l'impossibilité de les comparer entre eux, malgré toutes nos circonvolutions pratiques et nos arrangements arithmétiques. Comme nous l'avons vu plus haut, les fonctionnaires municipaux n'ont pas les mêmes prérogatives dans chacune des villes. Là où Paris est une ville-département, Tokyo est une ville-préfecture, d'où des différences de prérogatives et d'organisation. «On compare des choux et des carottes», conclue la mairie de Paris.

Fabien Leboucq