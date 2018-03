Bonjour,

Le Front de gauche était une coalition créée en 2009 pour les élections européennes. Il rassemblait le Parti Communiste Français (PCF), le Parti de gauche (PG) de Jean-Luc Mélenchon, la Gauche unitaire (GU), et d'autres partis de la gauche antilibérale. En 2012, Jean-Luc Mélenchon était candidat à l'élection présidentielle au nom du Front de gauche. En 2016, il avait annoncé sa candidature à la présidentielle au nom du mouvement La France insoumise.

Le 3 juillet 2016, Jean-Luc Mélenchon avait accordé une interview à Mediapart. À la relance «Vous préférez donc la France insoumise au Front de gauche…», le candidat à la présidentielle des deux mouvements avait répondu catégoriquement:

Le cartel Front de gauche n’existe plus. La confiance aussi est morte. J’ai été maltraité d’une manière inacceptable.

Dans cet entretien, Jean-Luc Mélenchon insistait sur le mauvais traitement qu'il aurait reçu de la part des autres militants et de la cacophonie qui pouvait exister au sein de ce rassemblement.

Le Front de gauche n'existe donc plus. Aujourd'hui, on le trouve toujours en bannière des sites du Parti Communiste Français (en rénovation) et de République & Socialisme. Cependant les derniers articles publiés sur ces sites mentionnant le mouvement en parlent soit au passé ou remontent aux attentats de novembre 2015 pour le PCF. Il est donc compliqué de dire que le mouvement soit encore en vie.

