Vous souhaitez savoir ce que signifie la multiplication des parenthèses que l'on peut voir sur certains profils d'utilisateurs proches du mouvement du Printemps Républicain (qui défend notamment la laïcité dans l'espace public).

Un symbole antisémite à l'origine mais détourné par solidarité

La sextuple parenthèse enrobant un nom, aussi appelée (((écho))) est un symbole à l'origine employé par l'extrême-droite antisémite américaine pour signifier qu'une personne est juive. Selon les enquêtes menées par plusieurs médias tels que le site américain Vox.com ou le journal israélien Haaretz, le (((écho))) trouve son origine dans le site d'extrême-droite antisémite The Right Stuff et plus précisément dans son podcast The Daily Shoah.

Les producteurs du podcast avaient pris l'habitude de rajouter un effet d'écho lorsque les noms de personnalités supposément juives étaient mentionnés. Vous pouvez entendre par exemple en cliquant sur ce lien, où il est appliqué au réalisateur de Star Wars 7, J.J Abrams. Cet effet sonore a ensuite été reproduit à l'écrit en faisant apparaître le nom des personnalités juives entre trois paires de parenthèses, avant d'être repris par d'autres militants antisémites. Une application Google Chrome avait même été développée pour reconnaître les noms des personnes juives. Elle a par la suite été supprimée par Google.

En juin 2016, l'Anti-Defamation League (ADL), une ONG américaine qui lutte contre l'antisémitisme, a ajouté la sextuple parenthèse à sa base de données des symboles haineux. Cette décision a été relayée par de nombreux médias qui se sont penchés sur le sujet et certains internautes ont décidé de contrecarrer le projet des antisémites en affichant des parenthèses autour de leur pseudo par solidarité avec les personnes juives.

Un symbole qui n'est pas lié au Printemps Républicain

Vous dites voir de nombreux militants du Printemps Républicain afficher ce signe. En cherchant parmi les abonnés du compte Twitter du mouvement @printempsrepub, nous n'avons pas observé un nombre important de pseudos s'affichant ainsi. Parmi les personnes likant les contenus du compte Twitter, nous avons pu trouver @sandrella. Au vu des contenus qu'elle poste sur Twitter, nous l'avons considérée comme étant une vraie militante du mouvement.

Nous lui avons soumis votre interrogation. Elle nous a répondu :

Je ne peux pas répondre pour les autres et personnellement je n'ai pas remarqué cet usage parmi d'autres adhérents du Printemps Républicain. Dans mon cas, c'est un signe de solidarité que je porte bien avant mon adhésion au Printemps Républicain, en n'étant pas juive, pour tout vous dire. En rigolant avec un twittos antisémite qui me posait la même question il y a longtemps je lui avait dit qu'il s'agissait d'un bouclier anti-cons.

Comme nous l'avions observé, il ne s'agit pas d'un signe propre aux militants de ce mouvement. D'ailleurs, aucun des membres fondateurs du mouvement ne fait apparaître cette mention dans sa présentation sur Twitter.

En résumé : la triple paire de parenthèses est un symbole à l'origine utilisé par des militants antisémites américains pour mettre en avant le fait que certaines personnes sont juives. Il a ensuite été détourné de cette intention malfaisante par des militants luttant contre l'antisémitisme, qui ont affiché leurs propres noms entre parenthèses, même quand ils ne sont pas juifs, par signe de solidarité et pour que ce code ne marque pas que des personnes juives. Il est tout à fait possible que certains militants du Printemps Républicains s'en servent, mais il ne s'agit pas d'un signe propre au mouvement.

