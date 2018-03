Bonjour,

Les compteurs Linky sont chargés de recevoir et de transmettre des données à distance. Ils ont été développés par le gestionnaire du réseau d'électricité Enedis (ex-ERDF). D'ici 2021, 90% d'entre-eux devront être installés. Critiqué par la Cour des comptes, le remplacement des anciens compteurs pour des modèles Linky ne fait pas l'unanimité dans les communes et chez les particuliers, comme nous l'expliquions dans cette précédente réponse CheckNews.

Enedis étant une filiale d'EDF, on pourrait croire que l'installation des compteurs Linky ne concerne que les clients d'EDF et qu'il suffirait de changer de fournisseur d'énergie pour ne pas avoir à passer à Linky. En réalité, c'est impossible. Certes, le groupe EDF contrôle 100% de son capital, mais Enedis est une société gérée de façon indépendante et chargée de la gestion et du développement du réseau électrique sur 95% du territoire. Les 5% restants sont gérés par des entreprises locales de distribution. Ainsi, si votre réseau électrique est géré par Enedis, changer de fournisseur ne vous permettra pas d'éviter l'installation d'un compteur Linky. Et ce, quelque soit le fournisseur.

Depuis 2007, le marché de l'électricité et du gaz naturel a été ouvert à la concurrence. On peut donc choisir librement son fournisseur d'électricité. Malgré tout EDF, héritière de la nationalisation des services d'électricité en 1946, conserve encore 85,5% des parts de marchés chez les particuliers en 2017, soit dix ans après l'ouverture à la concurrence.

Des fournisseurs différents, mais un seul gestionnaire

En 2017, environ un million de clients ont quitté EDF pour un autre fournisseur. Alors que le nucléaire représente 71,6% de la production nationale d'électricité, en 2017, d'après le bilan électrique de Réseau de Transport d'électricité (RTE), certains font notamment le choix de se tourner vers des sociétés se fournissant en électricité issue des énergies renouvelables.

C'est le cas d'Enercoop née en 2005 à l'initiative notamment de l'ONG Greenpeace, la chaîne de magasins bio Biocoop, et le réseau CLER pour la transition énergétique. En 2016, Enercoop fournit à ses 42 000 clients de l'énergie produite à 94% de façon hydraulique, à 4% en éolien, et à 2% en photovoltaïque et biomasse. Gérée de façon coopérative, la société affiche sa différence par rapport aux autres fournisseurs d'énergie.

Enercoop a donné, le 20 mai 2016, «son positionnement par rapport à Linky», sur son site internet. Le fournisseur d'énergie y précise notamment à ses clients qu'ils seront concernés par l'installation des compteurs Linky, s'ils se trouvent sur un territoire géré par Enedis :

«Le déploiement des réseaux et compteurs communicants est essentiel pour que la transition énergétique vers un système 100 % renouvelable soit techniquement réalisable, notamment pour mieux mesurer voire contrôler la production d'énergie renouvelable et la consommation. Toutefois, le compteur communicant Linky est une occasion manquée pour apporter les services rendus aux consommateurs (l'affichage déporté n'est proposé gratuitement qu'aux clients en situation de précarité énergétique) et aux producteurs (les possibilités de télégestion de l’installation sont limitées). L'installation de ces compteurs concerne tous les consommateurs, quel que soit leur fournisseur : les clients d'Enercoop sont donc logés à la même enseigne que les autres».

En résumé, l'installation des compteurs Linky ne dépend pas des fournisseurs. Peu importe leur politique en matière énergétique.

Emma Donada