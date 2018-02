Bonjour,

Vous faîtes référence à l'émission de TPMP, diffusé le 22 février dernier sur C8. Dans celle-ci, la bande d'Hanouna revenait, à nouveau, sur «l'affaire Mennel», du nom de cette candidate de The Voice, poussée vers la sortie après avoir vu plusieurs de ses messages postés sur les réseaux sociaux remonter à la surface.

Après quelques minutes de débat, l'un des chroniqueurs, Bernard Montiel, prend la parole :

«Moi, on m'a interpellé le week-end dernier à Marrakech. Un truc qui m'a vraiment choqué (...) Rappellez-vous qu'elle a chanté Hallelujah en anglais, avec une partie en anglais et une partie en arabe. Elle a transformé les mots en arabe. Et là dessus on m'a dit : "Vous devriez traduire ce qu'elle a dit. Vous seriez étonnés"».

Deux autres chroniqueurs, Matthieu Delormeau et Isabelle Morini-Bosc, demandent à Montiel :

«Négatif ou positif ?»

Montiel répond, sans avoir vérifié au préalable :

«Plutôt choquant»

Stupeur en plateau. Quelques minutes plus tard, Hanouna conclut la séquence ainsi :

«C'est intéressant, je vais le faire pour lundi».

Mennel a-t-elle tenu des propos «plutôt choquants» lors de sa reprise d'un couplet de la chanson de Leonard Cohen, Hallelujah, en arabe ?

Le 3 février, dans The Voice, Mennel a chanté «Hallelujah», l'un des plus célèbres tubes de Leonard Cohen. Elle a d'abord repris le premier couplet, bien connu, en anglais. Puis a chanté en arabe. Qu'a-t-elle dit à ce moment-là ? CheckNews a fait traduire le second couplet. Voilà le résultat en arabe, puis en français :



في ليلة من الليالي

لست أدري ما إعتراني

ظلمة تغمرني يارب

الأرض ضاقت والسماء

وقلبي ما عرف الضياء

والدمع بات يبكي يا إلهي

Une nuit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé

Une obscurité m'a envahi O Seigneur

La terre est devenue petite et le ciel aussi

Et mon coeur ne connaissait pas la lumière

Et les larmes ont commencé à couler Oh Dieu

Ces paroles n'ont rien à voir avec le second couplet de la chanson de Cohen, que l'on peut traduire ainsi :

Ta foi était forte mais tu avais besoin de preuves

Tu l'as vue se baigner sur le toit

Sa beauté et le clair de lune t'ont renversé

Elle t'a attaché à une chaise de cuisine

Elle a brisé ton trône, et t'a coupé les cheveux

Et de tes lèvres elle a tiré cet Alléluia

Et pour cause : ce soir-là, Mennel a repris non pas une traduction, mais une réinterprétation totale de la chanson, oeuvre du poète koweïtien Mohamed Elhessiane, qui fait l'éloge de Dieu sur l'air du tube de Cohen («Tu es celui qui m'a créé, Tu as eu pitié de moi et tu m'as tout donné Oh mon Dieu tu as toujours été avec moi»). En gommant notamment la dimension érotique de la chanson originale.

La version de Cohen est en effet plus complexe à analyser. A son propos Le Figaro dit que c'est «la prière profane la plus populaire de l'histoire de la musique». Pour Les Inrocks, «le tour de force de Hallelujah consiste au contraire à entremêler dans un récit psalmodique références bibliques et interrogations personnelles sur l’écriture de chansons et sur la sexualité».

Plusieurs références religieuses se dégagent en effet du tube original : outre le titre de la chanson, il y a David, roi de l'ancien Testament dans le premier couplet («Il paraît qu’un accord mystérieux, Que jouait David plaisait à Dieu»). Dans le second couplet, il fait aussi allusion à Bethsabée, avec laquelle David coucha après l'avoir vue prendre un bain («Tu l'as vue prendre un bain sur le toit»).

Pour revenir au sujet, et répondre à votre question : contrairement à ce que laisse entendre un chroniqueur de TPMP, Mennel n'a pas chanté des «propos choquants en arabe» dans sa reprise de Hallelujah sur TF1, dans l'émission The Voice. Elle a en revanche repris un couplet d'une version d'un poète koweïtien, n'ayant que peu à voir avec l'originale.

Bien cordialement,

Robin A.