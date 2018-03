Bonjour,

Comme nous l'expliquions dans une précédente réponse, pour faire grève les employés du service public doivent déposer une demande de concertation, qui peut durer de 8 à 15 jours, puis un préavis de grève qui doit parvenir à l'administration cinq jours francs avant le début du mouvement.

Votre question sous-entend que les syndicats, pour contourner cette obligation, déposent des préavis de grève tous les jours «au cas où». C’est aujourd’hui impossible. D’où vient cette idée reçue?

Le «préavis glissant»

Le principe d’un préavis de grève tous les jours ne concernerait pas que les cheminots. La question était déjà abordée dans un débat sénatorial en 1979 par le ministre de la culture de l’époque Jean Lecat sur la continuité du service public de la radio et de la télévision. Voici ce qu’il déclarait:

S'il fallait un soir préciser pourquoi, pour qui, pour quelles raisons vous n'avez pas de programme de télévision, on en serait, bien incapable, car quand il est déposé un préavis de grève tous les jours pendant trois cent soixante-cinq jours, on invoque naturellement les motifs les plus extravagants, les plus futiles, les plus absurdes : les atteintes générales au droit de grève, les tensions internationales, l'illégalité de la République, n'importe quoi. Comment trouver 365 jours par an, dans six organismes, 365 fois six motifs réels et fondés de grève permettant d'ouvrir une discussion ? Cette situation n'est donc pas convenable.

En 2007, le sujet est encore abordé. Cette fois dans un débat sur la continuité du service public dans les transports. Le sénateur centriste Philippe Arnaud dénonce le fait que les parties ne négocient pas pendant le préavis de grève et embraye:

Il existe un autre détournement, aussi grave : certains syndicats adoptent parfois la tactique du « préavis glissant » consistant à déposer quotidiennement des préavis successifs afin de pouvoir déclencher des grèves inopinées.

A quoi la sénatrice communiste Nicole Borvo Cohen-Seat répond: «Tous les jours, c'est vrai !». «Un moyen bien commode de passer outre l'interdiction des grèves surprises», pour le sénateur UDI.

On parle en fait ici de la pratique du «préavis glissant», qui consiste à déposer un nouveau préavis avec les mêmes motifs avant l’échéance du premier. Une pratique qui pourrait donc se faire «tous les jours» A-t-elle vraiment été mise en oeuvre ?

Plusieurs cas sont cités dans le rapport «Projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs» de 2007. En 1997, le TGI de Paris a déclaré illicite 56 préavis déposés par la CGT RATP en deux mois. Cette pratique «conduisait à instaurer un préavis permanent rendant la grève possible à tout moment, ce qui est prohibé par les textes». En 2003, à l’inverse, à propos des 35 préavis déposés (toujours par la CGT RATP) pendant l’hiver 2001, le juge a estimé qu’il «n'avait pas qualité, ni compétence, pour apprécier le bien-fondé des revendications d'ordre professionnel présentées par l'une ou l'autre des parties».

Pratique désormais interdite

Par le passé, des organisations syndicales ont donc bien pu déposer des préavis tous les jours ou presque, sur une période donnée. Mais cette pratique est désormais interdite, justement grâce à la loi de 2007 citée plus haut dite sur le service minimum. Son article 3 a interdit les «préavis glissant». Ainsi, l’article L1324-6 du code des transports dispose:

Lorsqu'un préavis a été déposé (...) un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en œuvre.

Des dispositions similaires existent pour les personnels de l’éducation de maternelle et primaire, et dans les services publics de radio et télévision.

En résumé, les syndicats de cheminots ne peuvent pas déposer un préavis de grève tous les jours pour le même motif. Ce qui rend toute grève surprise impossible (sauf dans le cas du droit de retrait, qui permet au salarié de se retirer d'une situation de travail qui «présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé». Mais cela n'a rien à voir avec le droit de grève). Toutefois, ils doivent préciser dans le préavis si la grève sera reconductible ou non et sa durée, limitée ou non. Avant de déposer un préavis, les organisations syndicales sont obligées de négocier en ouvrant une «demande de concertation immédiate».

Dans les faits, les syndicats ont donc plutôt recours à des préavis disposant que la grève aura lieu à jours fixes pendant plusieurs semaines. Ce fut le cas par exemple en 2016 quand la CGT cheminots avait déposé un «préavis reconductible et illimité tous les mercredi et jeudi». On saura ce soir, jeudi 15 mars, si les cheminots suite à l’intersyndicale, font grève ou non pour protester contre la réforme de la SNCF. Et dans quelles conditions.

