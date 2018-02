Bonjour, vous faites allusion à une affaire relatée par la presse locale ces derniers jours. Il ne s'agit en rien d'une fake news, la direction de la SNCF ayant confirmé l'existence de la note que vous évoquez.

Selon Sud Ouest, une note a bien été distribuée aux contrôleurs bordelais. Ce document, émis par l’Etablissement Contrôle Train de Bordeaux (établissement qui rassemble les contrôleurs SNCF de la région Nouvelle Aquitaine) en date du 16 février était intitulé "Flash Sûreté, présence de migrants à bord". Il demandait aux contrôleurs "d’aviser les services de sécurité interne en cas de présence de groupe de migrants sur le quai ou à bord des trains". La note a été retiré depuis.

Le quotidien régional raconte que la section CGT cheminots de Bordeaux Gare s'est opposée à ces consignes, assimilées par le syndicat à un encouragement à du "délit de faciès".

Toujours selon Sud Ouest, la note interne donnait également la consigne à ses agents de recueillir des informations (nombre de personnes, présence d’enfants, gare de destination, raison de la mobilité) sur ces groupes de personnes identifiées.

Interrogé par "Sud Ouest", la direction régionale de la SNCF a affirmé de pas avoir eu connaissance de cette note avant sa diffusion aux agents. Voilà ce qu'écrit le quotidien :

A la suite de cettte polémique, une réunion a été organisée entre les organisations du personnel et la direction régionale. Une nouvelle note devrait être rédigée. Portant sur les "gestes métiers" des contrôleurs, récapitulant leurs missions et expliquant la procédure à adopter lorsqu’ils sont confrontés à des groupes de migrants dans les trains ou les gares.

La communication de la SNCF a également réagi au niveau national, en publiant sur son site un communiqué daté du 21 février. L'entreprise concède seulement une formulation maladroite mais ne remet pas en cause la note sur le fond. Assurant que le document ne fait que "rappeler les consignes", l'entreprise se défend également de toute encouragement à la délation, précisant que "la remontée d’information recommandée aux contrôleurs se fait uniquement dans les services internes de SNCF, notamment parce qu’elle peut permettre un signalement aux acteurs de la solidarité et de la prise en charge des populations en difficulté".

Voici le communiqué :

Mal rédigée et pour cela retirée, cette note de service témoigne malgré tout de l’esprit de responsabilité de l’entreprise, de sa volonté de respecter le droit et l’équité due à toute personne prenant place à bord d’un train. Elle témoigne également de l’engagement de SNCF à appuyer ses agents dans leur quotidien tout en reflétant ses valeurs de solidarité. L’engagement du groupe SNCF auprès des associations en charge de la question migratoire (sensibilisation au risque ferroviaire notamment…) est par ailleurs ancien et constant.

L'affaire en rappelle une autre, datant d' il y un an, mais en région PACA. Médiapart avait évoqué dans un article de février dernier une note interne à la SNCF intitulée « Mesures sûreté pour s’adapter au contexte migratoire ». Voilà ce qu'écrivait alors la journaliste Louise Fessard :

Non datée et diffusée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la note incite les chefs d’escale et les contrôleurs à signaler au Poste de commande national sûreté (PCNS) la présence de « groupes en gare prenant le train » ou « à bord » « afin de pouvoir localiser les événements et permettre à la SNCF de travailler en coordination avec les services de l’État et les associations ». La note indique également qu’après une « réunion de crise » le 26 juillet 2016, associant la direction de la sûreté de la SNCF, la Direction départementale des territoires, la Suge et la police aux frontières, ont été décidés « le renforcement de la présence des autorités dans les gares et les trains en fonction des remontées de la SNCF » et l’« organisation d’opérations coup de poing ».