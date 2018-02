Bonjour,

Rappelons d'abord que selon le code de procédure pénale, ne peut être placée en détention provisoire que:

En somme, ne peuvent être placées en détention provisoire que les personnes mises en examen pour un crime (meurtre, viol...) ou un délit passible de plus de trois ans de prison.

Gérald Darmanin n'ayant pas été mis en examen dans l'affaire où une femme l'accuse de viol – cette mise en examen serait d'ailleurs synonyme de son exclusion du gouvernement – son cas n'est pas comparable à celui de Tariq Ramadan, accusé depuis octobre dernier de viol par deux femmes.

Georges Tron, quant à lui, a bien été mis en examen pour viol. Le procès du maire de Draveil, commencé décembre dernier, avait été émaillé de nombreux incidents. Interrompue, l'audience reprendra, pour quatre semaines au lieu de deux, en octobre 2018 devant les assises de Saint-Denis.

Pourquoi Tariq Ramadan a été placé en détention provisoire, alors que l'élu Les Républicains ne l'a lui pas été? Selon la loi, le placement en détention provisoire doit permettre, au choix, de:

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.»

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices;

La justice a estimé que le placement en détention provisoire de Georges Tron ne répondait à aucun de ces impératifs. Mais selon les juges, il n'en va pas de même pour celle de Tariq Ramadan, débutée le 2 février. Les avocats de l'islamologue ont voulu faire valoir, sans succès, que son état de santé, soumis à débat, ne permettaient pas l'incarcération.

Par ailleurs, les conseils de Ramadan ont fait appel de cette détention provisoire le 9 février, mais ont été déboutés. Les juges de la cour d'appel de Paris ont confirmé, le 22 février, le placement en détention par crainte «d'une fuite à l'étranger ou d'éventuelles pressions sur les plaignants ou d'autres femmes ayant témoigné sous X», écrit l'Agence France-Presse dans une dépêche parue le jour de la décision.

Selon l'AFP, les avocats auraient proposé dans le mémoire demandant la remise en liberté de leur client, entre autres choses, la remise du passeport suisse de Ramadan à la justice. Mais cette proposition n'a pas convaincu les juges. D'après Le Monde, le théologien, résidant britannique, disposerait également d'un passeport égyptien.

La loi dispose qu'une «personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas».

CheckNews a par ailleurs contacté l'administration pénitentiaire, qui a donné des précisions sur les conditions de détention de Tariq Ramadan:

Il est dans un quartier dit «spécifique». La forte médiatisation de son cas et de sa personnalité font qu'on ne peut pas le mettre en quartier classique. Il dispose des mêmes droits que les autres. Il n'a pas de cellule plus grande, pas plus d'heures de parloir. Quand un détenu fait la une de la presse ça nécessite une gestion de détention particulière.

Dans ces quartiers, on a des personnalités diplomatiques, médiatiques. Certains sont moins connus. C'est une aile de détention qui ressemble à une autre. Ils sont environ une trentaine à Fleury. Elle n'est pas moins peuplée qu'une autre. En éloignant ces personnalités du reste de la population carcérale, on essaye de faire que tout se passe de la manière la plus appaisée possible.»