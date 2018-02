Bonjour,

Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur RMC le 20 février, Bruno Bonnell, député LREM et président du conseil d'administration de l'école de commerce EM Lyon, a répondu à ce sujet :

«Oui, oui, il était payé comme tout intervenant dans une école. De tête, c'est de l'ordre de 1900 euros pour une série de cours. Rien de spécial, pas de traitement de faveur pour quelqu'un qui était censé inspirer des étudiants».

Contacté par CheckNews, Teddy Breyton, en charge de la communication de l'école, confirme ce chiffre. «C'est effectivement le cas. 10 cours sont prévus sur son contrat».

Pour rappel, et comme évoqué jeudi dans une réponse sur le même sujet, Laurent Wauquiez a commencé, le 15 février, à donner des cours dans la prestigieuse école de commerce de Lyon. Les enregistrements de morceaux choisis des deux premiers cours ont été diffusés par Quotidien. Enregistrements dans lesquels le président de LR s'en prenait, de façon très virulente, à Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, ou encore Valérie Pécresse. Ses propos ont déclenché une vive polémique au sein de la classe politique, obligeant Wauquiez à s'en expliquer sur BFMTV.

Les prochains cours, prévus à partir du 16 mars, auront-ils lieu malgré la polémique ? La décision n'est pas encore prise, assure l'école. Et pour cause : comme après chaque nouveau cours à l'EM Lyon, un test d'évaluation est réalisé ensuite auprès des étudiants pour savoir si les cours doivent être maintenus, ou pas. «Si il y a un questionnement des élèves sur la pertinence des cours, la direction académique s'empare alors du dossier et se pose la question du maintien du cours en question», détaille Teddy Breyton.

Dans le cas de Laurent Wauquiez, la direction de l'école ne s'est pas encore prononcée.

