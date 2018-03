Bonjour,

Non, aucun texte, au niveau national, n'interdit aux enseignants de faire la cuisine dans les classes des écoles primaires ou maternelles françaises. Mais une telle interdiction peut être inscrite dans le règlement intérieur des établissements.

Une circulaire vieille de plus de 15 ans donne des indications aux professeurs pour savoir comment s'y prendre pour faire la cuisine en classe (choix des produits, conseils d'organisation, recommandations d'hygiène, etc). Le texte «La sécurité des aliments : les bons gestes», qui date de 2002, «donne un cadre pour permettre aux directeurs d'école, enseignants et parents d'élèves d'organiser au mieux cette activité», nous explique par mail le ministère.

Les services de l'Education nationale ajoutent qu'une circulaire de 2014, «Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques», «ne mentionne aucune interdiction d'ordre général relative à l'élaboration d'aliments en classe.» Tout au plus, ce texte rappelle que le règlement intérieur de chaque établissement pose «les règles d’hygiène et de sécurité, enseignées aux élèves, qu’ils doivent pratiquer au sein de l’école». A cet égard, le ministère nous confirme qu'il est possible , à la discrétion du chef d'établissement, et si le règlement intérieur en dispose, d'interdire de faire la cuisine en classe.

Fabien Leboucq