Bonjour,

Votre question fait référence à une série de photos prises le 21 février, durant un échange, à la Maison blanche, entre le président des Etats-Unis, Donald Trump, et des collégiens rescapés de la récente tuerie en Floride.

Plusieurs internautes se sont amusés à lire les notes de Donald Trump, visibles sur plusieurs clichés de l'agence d'Associated Press, comme le montre le tweet ci-dessous.

These are the notes President Trump had in his hand during the "listening session" on school shootings. pic.twitter.com/f3LBz7j8aA — AJ+ (@ajplus) 22 février 2018

D'autres se sont attardés sur le «45» bleu marine cousu sur les manches présidentielles. Ce n'est pas la première fois qu'il l'arbore, et le Daily Mail l'avait déjà relevé, de même que le port d'une casquette également siglée «45».

Donald Trump étant le 45e président des Etats-Unis, le nombre a toute sa place sur sa chemise. C'est en substance ce qu'écrivait le Time en 2017, dans un portfolio sur l'année présidentielle, et plus récemment le New York Post ou Business Insider.

Nous avons demandé confirmation au service de presse de la Maison Blanche, mais sommes restés sans réponse. Si certains internautes moqueurs ont laissé penser que ce «45» correspondait au QI du président des Etats-Unis, un bref coup d'œil en arrière rappelle que plusieurs de ses prédécesseurs étaient eux aussi assez fiers de leur place dans l'ordre présidentiel. Ainsi, Barack Obama, précédent locataire du Bureau ovale, avait partagé sur Twitter une photo d'un tee-shirt siglé «Obama 44».

The perfect t-shirt for 44 days out from the election, and the 43 days to follow: http://t.co/eUul0sXI pic.twitter.com/JkhsDT0r — Barack Obama (@BarackObama) 24 septembre 2012

Fabien L.