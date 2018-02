Bonjour,

Vous faîtes référence à cette photo, partagée plusieurs centaines de fois ce 22 février sur les réseaux sociaux, où Nicolas Hulot pose avec une pancarte «Cigéo Bure : je dis non !». Comprendre : Nicolas Hulot est contre le centre d'enfouissement de 85 000 mètres cubes des déchets radioactifs français les plus dangereux, prévu à Bure, un village de la Meuse.

Cette photo a été brandie cette après-midi à l'Assemblée nationale par la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot. Qui a ensuite demandé à Hulot, devenu depuis ministre de la Transition écologique :«S’il vous reste un brin de cohérence, pourquoi ne quittez-vous pas ce gouvernement à qui vous servez de caution à cette violence contre des citoyens qui défendent l’intérêt général ?». Réponse de l'ancien journaliste, qui n'a pas commenté directement la photo (semblant accréditer son authenticité) : «Je n'ai pas l'impression fondamentalement d'être en porte à faux avec ma conscience. J'aurais préféré ne jamais avoir à traiter ce sujet-là, c'est à dire qu'on n'arrive pas à cette situation-là, avec ces déchets ultimes dont personne ne veut, ici en France et ailleurs. Sauf que maintenant, je suis aux responsabilités. La seule chose qui a changé, c'est ma fonction». Rappelant en fin d'intervention, que ce n'était pas sa «conception de la civilisation», mais qu'il ne pouvait pas faire disparaître ces déchets «par enchantement». En novembre 2017, Hulot ministre s'était déjà exprimé sur ce sujet, se déclarant «favorable» à l'enfouissement des déchets radioactifs. «Ce n'est pas une solution entièrement satisfaisante, mais c'est la moins mauvaise», avait-il déclaré lors d'une séance de questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale.

Il semblerait donc que cette photo soit vraie. Dans une vidéo publiée il y a six mois sur Dailymotion, un homme, qui se présente comme l'auteur de la photo, explique qu'elle a été prise en octobre 2016 lors de l'inauguration d'une foire bio en Ille-et-Vilaine. Cela n'a pas non plus été démenti depuis.

Pourquoi cette photo, enfouie dans les profondeurs du net depuis des mois, est-elle revenue dans l'actualité aujourd'hui ? Car les opposants au projet du centre d'enfouissement ont été évacués de manière musclée ce 22 février, au petit matin. L'annonce a été faite par le ministre de l'intérieur, Gérard Collomb, dans un communiqué : «Sous l’autorité de la préfète de la Meuse, une opération menée par la gendarmerie nationale a débuté ce matin à 6 h 15 visant à mettre fin à l’occupation illégale du bois Lejuc, site de 221 hectares destiné au projet d’intérêt national Cigéo, situé au nord de la commune de Bure. Elle vient mettre à exécution une décision de justice du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc».

Depuis qu'elle a été prise, cette photo s'est en tout cas beaucoup promenée. En août 2017, en clôture d'un festival à Bure Nicolas Hulot figurait sur un grand photo-montage, avec toutes les personnalités politiques qui ont dit non au centre d'enfouissement, en clôture d'un festival à Bure. A ses côtés sur l'image, photographiée par l'Est Républicain : Jean-Luc Mélenchon, Noël Mamère, Yannick Jadot, et Eva Joly.

