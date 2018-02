Bonjour,

Laurent Wauquiez a commencé, le 15 février, à donner des cours dans la prestigieuse école de commerce de Lyon. Les enregistrements de morceaux choisis des deux premiers cours ont été diffusés par Quotidien. Enregistrements dans lesquels le président des républicains s'en prenait, de façon très virulente, à Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore Valérie Pécresse. Ses propos ont déclenché une vive polémique au sein de la classe politique, obligeant Wauquiez à s'en expliquer sur BFMTV.

L'intitulé et le sujet des cours de Wauquiez, prévus sur quatre jours, avaient été publiés dès le 13 février par Médiacités Lyon.

Au programme de la première journée (15 février) : «Qui sont les politiques ?» et «Crises, médias et politiques : les nouveaux habits du pouvoir en question».

La deuxième journée (16 février) était consacrée au témoignage de Wauquiez en tant que président de région, puis à la question : «Où sont passés les grands débats de politique publique ?»

Au menu de la troisième journée (prévue le 16 mars) de ces cours promis «apolitiques» par le président des Républicains, «Les grands défis à relever dans la mondialisation» et «L'Europe en panne».

Enfin, le lendemain, pour la dernière journée de cours, prévue le 17 mars prochain, Wauquiez proposera aux élèves de l'école de se pencher sur «les grands défis politiques de demain». Au programme : «génétique et bioéthique, les voitures autonomes, les robots et l'intelligence artificielle, big data & blockchain et fiscalité du web.»

Encore faudrait-il que les cours soient maintenus, ce que l'école n'a pour l'heure pas voulu confirmer.

Bien cordialement,

Robin A.