En effet, quand un comédien appartenant à la troupe de la Comédie Française (sociétaire ou pensionnaire) apparaît dans un film, la mention «de la Comédie Française» apparaît systématiquement au générique ou sur l'affiche. Comme on peut le voir ici, sur cette affiche pour le film Au Revoir Là Haut, dans lequel joue Laurent Lafitte:

Il s'agit d'une demande de la troupe, qui figure dans son règlement intérieur.

En effet, les contrats des comédiens du Français prévoient qu'ils travaillent «en exclusivité» pour la Comédie Française, explique à CheckNews Olivier Giel en charge de la diffusion des spectacles et des tournées audiovisuelles de la Comédie Française. Pour jouer dans un film, à la télévision ou dans un autre spectacle, ils doivent demander une autorisation de congés à la troupe «qui estime qu'il faut qu'ils aient l'étiquette Comédie Française».

Cette clause est inscrite dans le règlement intérieur depuis 1995, mais la tradition existe depuis beaucoup plus longtemps, précise le Français. «Du temps de Jean-Louis Barrault (au Français entre 1940 et 1946, et qui a joué notamment au cinéma dans Les Enfants du paradis en 1943, ndlr), la troupe lui disait déjà qu'il fallait choisir entre le cinéma et la Comédie Française», explique Olivier Giel qui assure que le dispositif existait déjà dans les années 30-40, et que la mention est apparue puis disparue au fil des ans jusqu'à ce que la règle soit entérinée en 1995.

Cette règle permet à la troupe de lui donner de la visibilité, tout en étant un gage de qualité pour le film et en obligeant le comédien «à ne pas faire n'importe quoi». «Cela permet aussi de savoir, quand on regarde un film, à quelle époque les comédiens appartenaient à la troupe».

