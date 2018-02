Bonjour,

CheckNews a eu des nouvelles de Raif Badawi. Ce blogueur saoudien, écroué depuis juin 2012 et condamné en 2014 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, «a le moral au plus bas», selon Mireille Elchacar, coordinatrice des Pays du Golfe pour la section canadienne d'Amnesty International.

Raif Badawi (Raef Badaoui pour la version francophone), qui animait un forum – «Free Saudi Liberals», supprimé aujourd'hui – de discussions religieuses sur internet, avait été accusé «d'insulte envers l'islam» par la Cour suprême d'Arabie Saoudite.

Côté judiciaire, «rien de neuf», d'après Mireille Elchacar. «Aucune nouvelle démarche n'a été entamée» pour la libération du prisonnier qui a purgé la moitié de sa peine. Son avocat et beau-frère, Waleed Abu Al Kair, a lui même été condamné en 2014 à 15 ans de prison et 15 ans d'interdiction de sortie de territoire, sous le coup d'une nouvelle loi anti-terroriste votée dans le royaume. Raif Badawi n'a donc plus de représentation juridique. «La section Montréal d'Avocats sans frontières lui offre un soutien» , précise Mireille Elchacar.

En octobre 2013, Ensaf Haidar, épouse du blogueur saoudien, ainsi que leurs trois enfants, s'étaient réfugiés à Sherbrooke au Québec, où ils avaient obtenu l'asile politique. Depuis, Ensaf Haidar entretient toujours des relations téléphoniques avec son mari emprisonné dans la ville côtière de Djeddah en Arabie Saoudite. Condamné à recevoir 1000 coups de fouet sur place publique, Raif Badawi avait déjà reçu 50 coups de fouet le vendredi 9 janvier 2015 devant la mosquée Al-Jafali (Djeddah). La reste de la peine avait été reporté en raison de son état de santé. Mais en dépit de la pression internationale pour faire annuler cette sentence, Badawi reste toujours aujourd'hui sous la menace des 950 autres coups de fouet. Depuis l'emprisonnement de Badawi, Amnesty a organisé 165 rassemblements dans la ville de Sherbrooke, où vit désormais la famille du blogueur. Ces rassemblements ont lieu le vendredi, jour où se déroulent habituellement les séances de coups de fouets en Arabie saoudite, après la prière hebdomadaire.

De son côté, Ensaf Haidar continue le combat qu'elle a entamé il y a plus de cinq ans pour la libération de son mari. Elle a créé et préside la Fondation Raif Badawi pour la liberté, et est l'auteur de deux ouvrages sur son combat pour la libération de son époux. En 2015, elle avait reçu au nom de son mari le prix Sakharov, décerné par le Parlement européen pour récompenser les défenseurs des Droits de l'homme.

