Le prince Albert de Monaco commente en effet, en duo, avec Bruno Thomas, les épreuves de bobsleigh pendant les Jeux d'hiver sur France Télévisions.

Contacté par CheckNews, le service de presse du groupe assure qu'il le fait «en toute amitié». Comprendre : sans toucher le moindre sou.

Fondateur et président de la Fédération monégasque de bobsleigh, de luge et de skeleton, le prince Albert a participé à cinq Olympiades d'hiver (en bobsleigh), entre 1988 et 2002.

Pour la petite histoire, c'est Bruno Thomas, consultant de France Télévisions, qui lui a fait cette proposition après la cérémonie d'ouverture, à laquelle le prince assistait en tant que membre du Comité international olympique (CIO).

