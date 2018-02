Bonjour,

Une bonne fois pour toutes donc, à propos des deux des rumeurs les plus tenaces du net des années 90 : la rockstar Marilyn Manson n'a pas écrasé de poussins sur scène, et ne s'est pas non plus fait retirer des côtes pour pouvoir pratiquer l'auto-fellation. En tout cas le chanteur l'a formellement démenti à plusieurs reprises. Et rien, à ce jour, ne permet d'affirmer le contraire.

Toutefois, essayons de se montrer le plus précis possible.

Début 2012, le chanteur était interrogé par une radio australienne sur ces rumeurs. Sentant venir la question, le chanteur coupe alors l'animateur dès le début de l'interview : «Je n'ai jamais retiré mes côtes, si c'est cela que vous avez envie d'entendre». Avant cela, il avait déjà démenti cette rumeur dans son autobiographie, Mémoires de l'enfer, parue en 1998 (et en 2002 en France). «Associer son nom à autofellation dans Google génère 2,5 millions de résultats, plus que le seul terme autofellation donc» notait Slate en 2017, dans un article assez complet sur le sujet.

Interrogé sur le même sujet par Cauet, en avril 2012 sur NRJ, le chanteur s'était montré nettement plus évasif : «Je pense que la rumeur vient de la Bible, quand Adam prend une de ses côtes pour la mettre dans la terre. Et c'est comme ça qu'Eve est créée. Et elle fait l'amour avec le serpent. Donc il suffit de deviner qui est le serpent». Comprenne qui pourra.

D'où vient vraiment cette rumeur ? Difficile de le savoir, mais Marilyn Manson n'est pas le seul artiste à avoir été accusé d'avoir retiré ses côtes. La rumeur a aussi longtemps accompagné le chanteur Prince. Sans davantage de fondement.

Au sujet des poussins écrasés, l'artiste américain se montre plus catégorique, dans cette même émission radio de 2012. Lorsque l'animateur australien lui demande s'il a déjà sacrifié des animaux sur scène, Manson répond : «Non. Pas du tout. Mais j'ai frappé mon bassiste. Dans le passé. Au visage. Sur scène. Je sais que c'est un animal, mais bon...».

Voilà des années que des internautes anonymes accusent, sans preuve, Manson d'avoir sacrifié des poussins (et même un chat) sur scène. Pourtant, aucune photo ou vidéo ne l'atteste. En 2003, sur France 2, sur le plateau de Tout le monde en parle, Ardisson avait repris cette intox face à... Marilyn Manson lui-même. Qui n'avait pu répondre, coupé par des extraits de ses propres tubes.

Hors-poussin, il est vrai que l'artiste dépassait parfois les bornes sur scène : en 2002, le chanteur avait, par exemple, été condamné à payer une amende de 4000 dollars pour avoir frotté ses parties génitales contre un garde corps sur scène, à Detroit.

En 2018, le chanteur de 49 ans provoque toujours le scandale, mais pas pour les mêmes raisons. Après avoir annulé plusieurs concerts, pour des raisons de santé, Manson a quitté la scène d'un concert à New York après seulement 5 chansons. Aucun poussin n'a été maltraité, mais les fans, en colère, veulent être remboursés.

Bien cordialement,

Robin A.