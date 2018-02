Bonjour,

La source la plus fiable en la matière est un bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) que l'Institut de la veille sanitaire (InVS) avait consacré au sujet en 2015.

Le BEH daté du 17 novembre 2015 avait fait une estimation du nombre de personnes sans domicile fixe décédées entre «janvier 2008 et décembre 2010». L'InVS avait calculé le nombre de SDF décédés sur la période en s'appuyant d'une part sur les données du Collectif des morts de la rue, qui établit un recensement à l'échelle nationale, d'autre part sur les données de l'institut de recherche CépiDc-Inserm, qui traite l'ensemble des certificats de décès en France. Après avoir croisé les données des deux sources (qui sont loin d'être exhaustives), l'organisme était arrivé à une estimation de 6 730 décès de personnes non domiciliées entre janvier 2008 et décembre 2010 en France.

Ces résultats ne sont qu'une estimation, mais le rapport précise qu'en «l'absence d'un registre exhaustif de décès des personnes sans domicile, cette méthode a permis d'estimer un ordre de grandeur de la mortalité au sein de cette population».

Le BEH précise dans son introduction que les études portant sur la mortalité des personnes sans domicile indiquent un risque de mortalité prématurée chez les SDF et montrent que les principales causes de décès sont les maladies cardio-vasculaires, les accidents, les intoxications et les suicides.

S'appuyant sur la méthodologie du BEH pour les années 2008-2010, le Collectif des morts de la rue a depuis donné d'autres estimations.

Sur la période 2012-2016, ce dernier estime le nombre de décès à 13 371. Ce qui correspond à un total six fois supérieur au nombre de décès signalés au collectif (473 par an en moyenne sur la période).

Toujours en s'appuyant sur les taux d'exhaustivité de l'étude de 2008-2010 et les décès signalés, le collectif estime pour la seule année 2016 à 2 749 le nombre de décès (946 en Ile-de-France et 1 813 en province).

Le collectif précise toutefois que ces chiffres peuvent être surrestimés, en raison de la hausse de signalement des décès depuis 2010, qui entrainerait une meilleure exhaustivité des statistiques du Collectif des morts de la rue. Un nouvel appariement des données de ce dernier et de l'Inserm est donc prévu pour la période 2012-2016.

Marie-Perrine Tanguy