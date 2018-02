Bonjour,

Pour répondre à une précédente question sur la répartition des richesses parmi les ménages français, nous nous étions appuyés sur les chiffres du rapport sur les inégalités mondiales 2018 (WID).

Sur ce site, on peut lire qu'en 2014, les 10% des Français gagnant le plus d'argent captaient 32,6% du revenu national avant impôt. Le 1% de personnes gagnant le plus récupéraient quant à elles 10,8%, selon les chiffres du WID.

Notons qu'il ne s'agit pas ici du Produit intérieur brut (PIB), mais du revenu national avant impôt. Là où le PIB est une mesure de la richesse économique d'un territoire (il agrège les revenus de tous les acteurs de ce territoire), le revenu national brut (RNB) permet de mesurer la richesse des citoyens d'un pays (y compris ceux qui sont domiciliés à l'étranger). En 2014, selon l'Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), le PIB français était de 2132,4 milliards d'euros, le RNB 2174,5 milliards d'euros.

Une autre façon d'observer la distribution des richesses dans un pays est de s'intéresser à la répartition du patrimoine au sein de sa population - là non plus, il ne s'agit pas du PIB. Toujours sur le site du WID, on observe qu'en 2014, les 10% les plus riches possédaient 55,3% du total national. Le 1% de personnes les plus aisées détenaient 23,4% de l'ensemble du patrimoine des ménages.

Fabien Leboucq