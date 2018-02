Bonjour,

Des forfaits spéciaux sont accordés aux parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leurs trajets en train, en fonction de leur circonscription et de leurs habitudes en matière de transport. Ces forfaits sont négociés entre les assemblées et la SNCF avant d'être formalisés dans une convention.

Ajoutons que les avantages pour les élus en cours de mandat sont similaires à l'Assemblée et au Sénat : ils peuvent disposer d'un «forfait France entière 1er classe» spécifique aux élus et offrant un accès illimité à l'ensemble du territoire, en première classe, ou d'une carte de réduction demi-tarif «fréquence France entière», commercialisée au grand public.

Pour le premier forfait, le Sénat et l'Assemblée ont déboursé, en 2017, environ 4 500 € par carte. Contacté par Cheknews, le Sénat assure que «ce montant a été calculé pour correspondre au prix du marché».

Au 31 décembre 2017, 198 sénateurs sur 348 sont détenteurs de cette carte, soit 8 de plus que l'année précédente. «[Ce chiffre est ] en légère augmentation par rapport à l’année précédente, essentiellement en raison de l’ouverture de lignes à grande vitesse entre Paris et Bordeaux ainsi qu'entre Paris et Rennes, qui ont conduit plusieurs sénateurs à préférer le train à l’avion.» L'Assemblée compte 332 députés détenteurs de ce forfait sur 577. La seconde carte (demi-tarif) est délivrée gratuitement par la SNCF aux élus. Les billets demi-tarifs sont ensuite pris en charge (s'ils passent par le bureau des transports pour effectuer leur réservation) ou remboursés par l'Assemblée et le Sénat.

En revanche, les avantages accordés aux proches diffèrent selon la chambre. A l'Assemblée, les conjoints des députés peuvent bénéficier d'une carte demi-tarif, dont le coût mensuel est de 21 € 50 par moi, payés par l'indemnité parlementaire de l'élu.

Au Sénat, les proches ne bénéficient pas de tarifs préférentiels. Enfin, dans les deux cas, les autres membres de la famille ne peuvent pas demander de réduction au titre de leur parenté avec un élu.



Emma Donada