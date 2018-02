Bonjour,

Plusieurs internautes ont signalé la parution d'une offre sur le site de Pôle Emploi pour un poste de «chargé de l'éloignement des étrangers», près de Lille. Selon les captures d'écran qui circulent sur internet, les missions de ce poste portent sur la mise en oeuvre de l'éloignement des étrangers incarcérés en situation irrégulière et l'organisation des réunions de la Commission départementale d'expulsion, chargée de donner un avis lors d'une procédure d'expulsion d'un étranger en situation irrugulière.

ha bon ... chargé de l'éloignement des étrangers, un job d'avenir ? pic.twitter.com/ACJLe5oHWn — Monique Maitte (@MoMaitte) 18 février 2018

Interrogé par CheckNews sur le sujet Pôle Emploi confirme que l'offre de poste a bien été publiée, puis retirée :

«L'offre a été retirée, car elle a fait l'objet d'un signalement. Nous retirons les offres pour les examiner lorsqu'il y a un signalement, dans le cadre de notre démarche relative à la qualité. Toutefois, l'offre est parfaitement légale dans sa présentation. Elle répond à un besoin de la préfecture du Nord, et plus précisément de la direction de l'immigration et de l'intégration au sein du secrétariat général de la préfecture. L'offre devrait être republiée avec une nouvelle description».

Sur la question de l'intitulé du poste, Pôle Emploi joue la neutralité :

«En tant que qu'opérateur public, il ne nous revient pas d'évaluer la moralité des offres d'emplois», indique-t-il.

Cordialement,

Emma Donada