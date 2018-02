Bonjour,

Votre question se réfère à ce que nombreux internautes ont relevé comme étant une incohérence dans l'accusation visant Tariq Ramadan, voire la preuve de la manipulation qui viserait l'islamologue, confronté à des accusations de violences sexuelles.

Depuis le début du mois de février, une capture d'écran de textos qu'aurait envoyés Tariq Ramadan à une femme qui l'accuse de viol circule en ligne. Cette image donne à voir un écran qui ressemble à celui d'un iPhone. Par texto, l'islamologue semble interroger la femme sur son silence, au lendemain de la commission des faits allégués. Entre autre messages, il aurait écrit:

Tu n'as pas aimé.... Je suis désolé Christelle. Désolé.»

Or, depuis le début de l'affaire, le nom de «Christelle» est bien cité dans les médias comme étant celui d'une des acccusatrices, mais il a toujours été est présenté comme un pseudonyme. En novembre, on lisait dans le Parisien que «l'on nommera Christelle» la plaignante. Plus récemment, dans un article du quotidien paru le 6 février, on apposait aux côtés du prénom une astérisque, signe qu'il s'agissait d'un pseudo. Depuis, l'ensemble des journalistes s'est aligné sur le choix du pseudo fait pat le Parisien pour désigner cette plaignante.

Comment, se sont interrogés plusieurs internautes accusant les médias de manipulation pour faire tomber Ramadan, est-il alors possible que ce faux prénom, Christelle, apparaîsse dans les textos qu'aurait envoyé l'islamologue à sa victime supposée?

Le prénom «Christelle» a été inventé par les médias pour garantir l’anonymat de l’accusatrice de Tariq Ramadan. Peut-on m’expliquer comment il aurait donc pu l’appeler «Christelle» dans un sms alors que ce n’est pas son vrai prénom? Vous avez fini de nous prendre pour des cons? pic.twitter.com/3avuccCIe4 — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) 16 février 2018

Tout simplement parce que les images qui circulent ne sont pas des captures d'écran, contrairement à ce qu'on peut croire.

Facilité d'écriture

Le visuel abondamment partagé porte mention, en haut à droite, du site «Non Stop Zapping». Le petit logo rouge et noir occulte en fait celui de France 5. Car c'est dans l'émission du 6 février de «C à Vous» que cette image apparaît pour la première fois. Elle illustre le débat en plateau sur l'affaire Ramadan. Entre autres invités, Jean-Michel Décugis. Le journaliste au Parisien est interrogé sur les éléments qu'a révélé son journal le matin de l'émission.

Dans l'article du 6 février, Jean-Michel Décugis et Timothée Boutry retranscrivent ainsi ces sms de Ramadan:

Le premier SMS est daté du 10 octobre 2009 à 19h29 : "J’ai senti ta gêne… désolé pour ma « violence ». J’ai aimé… Tu veux encore ? Pas déçue ?"."Ce silence dit quoi ???", relance l’interlocuteur enregistré sous le nom "TAriq Ramadan" à 21h53. A 23h09 nouveau message: "Tu n’as pas aimé… Je suis désolé Christelle. Désolé".»

Ce sont ces éléments (erreur typographie à «TAriq», date et heure des messages) qu'a repris France 5 dans le visuel diffusé lors de l'émission.

Nous avons appelé Timothée Boutry, l'autre auteur de l'article:

Dans les textos que nous avons retranscrits, il y avait le vrai prénom de la victime. Dans l'un d'entre eux, on lit donc "Tu n'as pas aimé... Je suis désolé [vrai prénom de la victime supposée]. Désolé." Nous nous sommes interrogés sur comment gérer ça, car nous voulions garantir l'anonymat de cette femme. Nous avons remplacé le vrai prénom par « Christelle », partant du principe que, comme j'avais mis plus haut dans l'article une astérisque à côté de « Christelle », tout le monde comprendrait que nous avions changé le prénom dans la retranscription des textos. Même si ce n'était pas explicitement mentionné dans ce passage de l'article.»

L'article a été repris par d'autres médias, qui précisaient, eux aussi, que Christelle n'était pas le vrai nom de la femme (même s'ils reprenaient ensuite le «Je suis désolé, Christelle»). Mais dès la mise en forme de l'échange sous forme d'images dans C à Vous , la polémique a enflé. Pour enfoncer le clou, le journaliste du Parisien Timothée Boutry nous explique que contrairement à ce que peut laisser penser le visuel de l'émission, ces échanges de texto n'ont pas eu lieu sur un iPhone.

Nous avons recoupé cette information auprès d'une autre journaliste, Marion Van Renterghem, auteure d'une enquête à paraître le 21 février dans Vanity Fair. Voici ce qu'elle nous a expliqué, à l'unisson de notre confrère du Parisien :

J’ai discuté avec Christelle une quinzaine d’heures pour mon enquête. Le Parisien a changé le nom, ce ne sont pas des captures d’écran. Les juges d’instruction en charge du dossier connaissent évidemment l’identité et le vrai nom de Christelle.»

Fabien Leboucq