Bonjour,

Ce week-end, plusieurs centaines de messages ont en effet été publiés sur Twitter, sur le hashtag #UsulGate.

De quoi s'agit-il ? D'une offensive d'une partie du forum 18/25 de jeuxvideo.com, et de plusieurs blogs d'extrême droite, qui affirment que le vidéaste Usul, chroniqueur sur Mediapart, a tourné dans plusieurs vidéos pornos, mises en lignes ces dernières semaines sur la chaîne de la camgirl «Olly Plum».

C'est vrai : sur Twitch, où le vidéaste jouait en direct ce week-end, Usul a confirmé «l'info» : «La fachosphère a déterré un truc, elle est très contente d'elle. Je dis déterré, mais c'est un truc un peu récent. C'était il y a une semaine ou deux, ça doit faire deux semaines». Avant d'ajouter : «Ce n'est qu'un début les enfants. Va falloir vous habituer. Je suis en train d'essayer ça. C'est un milieu qui m'intéresse. J'ai pas du tout honte de ce que je fais».

Contacté par CheckNews, le vidéaste ne semble pas surpris par la tournure des évènements : «Je savais que la période d'anonymat n'allait pas durer longtemps. Je savais aussi que ce serait les fachos qui sortiraient le truc, comme s'ils avaient débunké du lourd».

C'est un fait donc : Usul, qui se revendique marxiste, ancien de jeuxvideo.com, aussi connu pour ses longs portraits critiques de BHL ou de David Pujadas sur Youtube, s'est donc «lancé» dans le porno. Et il l'assume. Fin de l'histoire ? Non, car il n'y a pas que du vrai dans cette histoire. Il y aussi du faux.

Plusieurs blogs racistes et antisémites affirment, en effet, qu'Usul aurait payé la camgirl pour tourner dans ses vidéos. La preuve ? Une vidéo d'Olly Plum, intitulée «Peut-on monnayer son cul et être féministe ?», où elle raconte : «Un soir un type m'a offert pas mal de verres en échange d'une laborieuse séance de roulage de patins. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une sorte de monnaie d'échange entre nous. Moi, j'étais dans une galère financière et lui en avait totalement conscience. Mais il avait envie de me baiser, moi j'ai envie de boire».

Or, cette anecdote remonte à plusieurs années et ne concerne pas Usul, qui répond à ce propos : «Il n'y a pas de prostitution du tout. Je tourne ça avec ma copine (Olly Plum, donc NDLR)».

On résume donc : des utilisateurs du forum 18/25 du forum de jeuxvideo.com, relayés par plusieurs blogs d'extrême droite, ont révélé qu'Usul tournait des vidéos pornos. Avant de laisser penser qu'il avait payé la camgirl pour cela. La première partie est vraie et parfaitement assumée, la seconde complètement fausse. Les deux ont valu des tombereaux d'insultes aux deux protagonistes. «Moi, je suis une sale pute dégueulasse qui se dit féministe mais qui suce sur internet et lui c'est un hypocrite qui profite des meufs paumées», résume Olly Plum, contactée par CheckNews. Elle, non plus, ne semble pas étonnée : «En tant que nana, j'ai l'habitude de subir le sexisme ordinaire. Alors en plus, quand il s'agit de travail du sexe...».

Sur la question d'une éventuelle incompatibilité entre son discours et ses actes, Usul se défend : «C'est une pratique [le porno] qui n'est toujours pas acceptée. On peut être de gauche ou de droite, c'est la même chose. Certes, c'est un danger pour moi d'aller explorer ces voies-là. Mais je ne le fais pas pour de mauvaises raisons. Et je pense même que si ça peut ouvrir un débat, ça peut même être intéressant».

Bien cordialement,

Robin A.