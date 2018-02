Bonjour,

Celine Steinlaender a lancé le 14 février une pétition contre Orelsan, grand vainqueur des dernières Victoires de la musique, le 9 février, en demandant l'annulation des prix qui décernés au rappeur au regard des paroles de certaines de ses anciennes chansons. Orelsan a remporté la Victoire de l’artiste masculin de l’année, la Victoire du meilleur album de musiques urbaines pour La fête est finie, ainsi que la Victoire du meilleur clip.

Voici le texte de la pétition adressée à la ministre de la Culture Françoise Nyssen, qui a été très médiatisée :

Nommé dans trois catégories, sur les douze que comptait la 33e édition des Victoires de la musique, le rappeur Orelsan a donc fait un triplé, vendredi 9 février, lors de la cérémonie de remise des récompenses, diffusée en direct sur France 2. Outre le fait que d'autres artistes auraient mérité une récompense, alors qu'il en reçoit 3, ce qui est beaucoup plus grave, et n'est pas acceptable, ce sont certains propos lus et entendus dans ses "chansons". Et ce n'est pas parce que certaines choses remontent à 10 ans que nous devons tout oublier. Extrait: SAINT VALENTIN BY ORELSAN :

"J’vais la limer jusqu’à c’qu’elle soit couchée et qu’elle voit des clochettes"

"Mais ferme ta gueule ou tu vas t’faire Marie-Trintignier"

"J’te l’dis gentiment, j’suis pas là pour faire de sentiments

J’suis là pour te mettre 21 centimètres"

"Tu seras ma petite chienne et je serai ton gentil maître"

"J’bois, baise, jusqu’à c’que t’en sois mal en point"

"J’te tèje la veille et j’te r’baise le lendemain

Suce ma bite pour la Saint-Valentin"

"Mets-toi sur Messenger, j’t’envoie ma bite en émoticône"

Si t’es gourmande, j’te fais la rondelle à la margarine

J’aime pas celles qu’avalent, j’aime celles qui font des gargarismes"

Celles qui encaissent jusqu’à finir handicapées physiques"

"J’suis romantique, suces ma bite pendant qu’j’regarde le foot

Et tape un rail de sperme avec mon foutre Viens bébé on va tester mes nouvelles MST !" Mais quel exemple est-ce pour les jeunes?? Nous appelons tous les mouvements défendant les droits des femmes, et toutes les associations des droits de l'homme, à s'insurger contre le résultat de cette soirée, et demandons l'annulation pure et simple des prix reçus par cet individu qui devrait être tout simplement censuré. Comment, dans une période comme celle que nous vivons, est-il seulement possible d'accepter ça? Madame le Ministre de la Culture, vous ne pouvez pas ne pas réagir! Merci à tous de signer et partager cette pétition. Non à la déchéance! Non au mépris! Quel triste monde...Comment croire encore que les mentalités peuvent évoluer?

Une pétition qui relance une polémique qui avait amené le rappeur plusieurs fois devant les tribunaux

Dimanche, en début d'après midi, la pétition avait recolté environ 72 000 signatures. Elle a été l'objet de plusieurs contre-pétition (remportant moins de succès) et notamment celle ci (13 000 signatures).

Orelsan avait déjà été l'objet de nombreuses critiques à propos de certaines de ses chansons, dont certaines l'avaient même mené devant la justice.

Il avait été relaxé en juin 2012 par le tribunal correctionnel de Paris après avoir été poursuivi pour «provocation au crime» par le mouvement féministe Ni Putes Ni Soumises (NPNS) pour sa chanson "Sale Pute".

En mai 2013, il avait cette fois été condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis pour injure et provocation à la violence à l’égard des femmes par le tribunal correctionnel de Paris. Poursuivi par des associations féministes (Les Chiennes de garde, le collectif féministe contre le viol, la Fédération nationale solidarité femmes, Femmes solidaires et le Mouvement français pour le planning familial), il avait été convaincu d’injure - pour l’expression «les meufs, c’est des putes», et autres «je te quitterai dès que je trouverai une chienne avec un meilleur pedigree» - et de provocation à la violence pour son «ferme ta gueule ou tu vas te faire marie-trintigner». Le rappeur avait été relaxé en appel en 2016. La cour soulignant que «sanctionner» les textes incriminés «reviendrait à censurer toute forme de création artistique inspirée du mal-être d’une génération […], en violation du principe de la liberté d’expression».

Céline Steinlaender, "multi-pétionnaire" de la cause animale

Céline Steinlaender, qui a donc relancé la polémique sur la violence de certaines paroles du rappeur se définit comme une "citoyenne ordinaire". Interrogée par Checknews, elle se défend de toute "démarche politique" ("surtout pas"). "Ma pétition ne m'a valu aucun contact chez les responsables politiques, et je n'en ai demandé aucun". "Je travaille dans un bureau, je suis une femme, mère, et épouse. Et comme je l'écris sur mon profil, Twitter "je ne suis rien, parce que seuls nous ne sommes rien, et qu'il n'y a qu'ensemble que nous sommes quelque chose"". Céline Steinlaender s'est associée ces dernières années à plusieurs pétitions (elle dit signer quasiment toutes les petitions concernant la cause animale ) et en a lancé plusieurs, toujours à propos de la cause animale.

C'est également sur ce sujet qu'elle s'exprime le plus sur son compte Twitter, assez anonyme (une centaine de followers).

le 17 février 2016, elle lance une pétition pour que les personnes qui maltraitent les animaux ne soient pas autorisées à s'en vanter en publiant des images sur Facebook

Le 16 mai 2017, elle est à l'initiative d'une pétition demandant l'abolition de la corrida et s'attaquant aux candidature de la torréa Marie-Sarah (pour En Marche) dans le Gard et de l'ancienne rejonearoda (torera à cheval) Marie-Pierre Callet (pour LR) dans les Bouches-du-Rhône. A noter que Céline Steinlaender précisait aussi dans sa pétition qu'elle ne voulait pas non plus de Gilbert Collard. Elle écrivait : "Monsieur le président, nous ne voulons pas de tortionnaires au gouvernement. Nous ne voulons pas de torréras, ou anciennes torréras, ni torréros, comme représentant de certaines régions. Nous ne voulons pas de Marie-Pierre Callet (éleveuse de taureaux à Maussane et ancienne rejonearoda -torera à cheval, NDLR) comme représentante des Bouches-du-Rhône. Nous ne voulons pas de Marie-Sarah comme représentante du Gard, ni d'ailleurs de Gilbert Collard".

"Je ne voulais effectivement pas de Marie-Sarah, mais en aucun cas de qui que ce soit du FN non plus. Il s'avère que dans le cas présent, tous deux étaient pro corridas", explique-t-elle aujourd'hui.

Le 27 août 2017, elle lance une pétition contre la corrida à Nîmes, signée à ce jour par plus de 580 000 personnes.

En juin 2018, c'est cette fois contre la corrida à Magescq (Landes) qu'elle lance une autre pétition.

"Mes combats, ce sont les mauvais traitements infligés aux animaux, comme la corrida essentiellement, mais aussi tout le reste", explique la multi-pétitionnaire à Checknews. Concernant Orelsan, elle explique : "Je ne suis pas une féministe invétérée, je pense que mon parcours le prouve aussi. Mais la, je trouve que c'est beaucoup trop grave pour passer sous silence. Ce qui m'a motivée, ce sont les multiples réactions de mes contacts FB, qui m'ont fait me pencher sur le sujet et découvrir ce que j'ai découvert. La personne en question se serait excusée depuis, et aurait décidé de ne pas mettre certains des morceaux incriminés dans ses concerts, ni dans ses albums, soit. Mais s'il les reniait vraiment, il les aurait fait retirer de partout, or ce n'est pas le cas. Donc n'importe quel jeune peut sans aucun problème continuer à prendre exemple sur ces horreurs en allant tout simplement sur Youtube. Comment dès lors, faire semblant de tomber des nues quand on voit les faits divers. Attention, mon but n'est pas non plus de lui mettre sur le dos toutes les horreurs commises dans le monde, et je n'ai pas non plus dit qu'il n'avait fait que des choses immondes".

Et d'ajouter, après la forte médiatisation de son initiative contre Orelsan, qu'elle aurait "préféré susciter davantage d'intérêt suite à ma pétition pour l'arrêt de la corrida à Nîmes, qui a réuni plus de 830 000 signatures, et dont personne ne parle. A se demander si le sulfureux n'attire pas davantage que la misère animale".

Depuis quelques jours, elle explique avoir reçu de "réactions positives", mais aussi "beaucoup de réactions très violentes et agressives sur Twitter et par mail, dont beaucoup de "sale pute"".

