Pôle Emploi tient un repertoire recensant les métiers. Ce fichier, intitulé ROME (pour Répertoire opérationnel des métiers et emplois) est actualisé en moyenne trois fois par an. Il présente l'ensemble des métiers regroupés par fiches, organisées par domaines professionnels. A ce jour, le répertoire comprend 532 fiches contenant près de 11 000 appellations différentes de métiers et emplois.

Il existe par exemple une fiche «Musique et chant», qui se décline en 66 appellations, parmi lesquelles on trouve notamment :

Chanteur / Chanteuse Chanteur / Chanteuse de bals, soirées privées Chanteur / Chanteuse de jazz et funk Chanteur / Chanteuse de musique ethnique et traditionnelle Chanteur / Chanteuse de rap Chanteur / Chanteuse de revue, music hall, comédie musicale Chanteur / Chanteuse de rock-pop Chanteur / Chanteuse de variétés Chanteur / Chanteuse lyrique Chanteur / Chanteuse soliste Chanteur lyrique baryton q Chanteur lyrique basse Chanteur lyrique contre-ténor Chanteur lyrique ténor , etc.

Chaque fiche comprend une notice sur l'accès à l'emploi/métier, les conditions d'exercice de l'activité, les compétences de base, les compétences spécifiques, l'environnement de travail, la mobilité professionnelle.

