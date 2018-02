Bonjour,

Le théologien suisse Tariq Ramadan est incarcéré depuis le 2 février à la prison de Fleury-Mérogis, à la suite de sa mise examen pour les viols dont il est accusé depuis l'automne 2017 par deux femmes, Henda Ayari et «Christelle». La question de son état de santé s'est rapidement posée.

Le 13 février, un médecin de la prison avait rédigé un certificat médical faisant état de traitements insuffisants, et jugeant l'état de santé du théologien incomptaible avec sa détention, selon l'AFP. Voici ce qu'écrit l'Agence France-Presse sur le sujet (dans une dépêche du 22 février):

Les médecins de la prison de Fleury-Mérogis, obligés par le secret médical, ont refusé de nous en dire plus sur ces traitements qui feraient défaut dans le centre pénitenitaire. Mais selon la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), si l'unité médicale d'une prison demande du matériel ou un traitement auprès de l'hôpital dont elle dépend, elle est censée l'obtenir. Pour l'heure, le Centre hospitalier sud-francilien (auquel est rattachée l'unité médicale de Fleury-Mérogis) ne nous a pas confirmé qu'il lui avait été impossible de répondre positivement à une éventuelle demande des médecins de la prison pour soigner Tariq Ramadan.

Le 14 février, la femme de l'islamologue, Iman Ramadan, avait pris la défense de son mari, qu'elle dit innocent. Dans une vidéo publiée sur le site du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), elle s'alarmait aussi de son état de santé:

Aujourd'hui je suis allée rendre visite à l'avocat, et j'ai appris des nouvelles très alarmantes concernant sa santé physique [celle de Tariq Ramadan]. L'avocat nous a dit qu'il était pas bien. Evidemment je suis très inquiète. Il faut savoir que ça fait maintenant quelques années que Tariq souffre d'une maladie chronique sévère. Et qu'il bénéficie d'un traitement spécifique. L'avocat nous a dit que dans le milieu carcéral, le traitement dont il devrait bénéficier n'est pas disponible. Ca m'inquiète énormément. [...] Quand on souffre d'une maladie et qu'on ne peut pas bénéficier du traitement adéquat, à partir d'un poment donné, ça atteint aussi le mental.»