Si le service de presse de la SNCF n'a, pour l'heure, pas pas répondu à nos sollicitations, plusieurs chiffres, communiqués par la RATP, permettent de se faire une idée assez précise de la vitesse des différents RER, dans et en dehors de Paris.

Pour le RER A, par exemple, sur son site internet, la RATP indique une vitesse moyenne pondérée (en comptant notamment les temps d'arrêts aux stations) de 49,6 km/h. La vitesse maximale dans Paris serait de 100km/h, et de 120 km/h entre Torcy et Marne-la-Vallée-Chessy.

Pour le RER B, la RATP a communiqué davantage de chiffres. Ainsi, entre Gare du Nord et Cité Universitaire, le RER roule à une vitesse oscillant entre 50 et 90 km/h. «Dès que les 5km/h au dessus de la vitesse autorisée sont atteints, un système de sécurité arrête le train immédiatement et rapidement (freinage d’urgence)», précise le blog du RER B. En dehors de Paris, le RER B peut rouler jusqu'à 110 km/h en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. 100 km/h en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuse.

Concernant la ligne C, la vitesse du RER C oscille entre 30 et 60 km/h dans Paris, et peut atteindre jusqu'à 140 km/h en dehors de la capitale (du côté de Savigny sur Orge ou Etampes notamment).

