Bonjour,

Dimanche 11 février, Perrine Laffont était sacrée championne olympique en ski acrobatique dans l'épreuve des bosses.

Sur le podium, la jeune femme de 19 ans s'avance, grimpe sur la première marche et reçoit une... peluche, en guise de trophée. Pas n'importe quelle peluche cela dit. Perrine tient dans ses mains «Soohorang», un tigre blanc, mascotte officiel de ces Jeux olympiques d'hiver, organisés à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Perrine Laffont, au centre avec sa peluche

Reste cette question : pourquoi, en montant sur le podium, Perrine Laffont reçoit-elle une peluche, et non une médaille ? Lors des JO d'hiver, les médailles sont remises plus tard, lors d'une cérémonie qui a lieu tous les jours, au même endroit. A Pyeongchang, elle a lieu tous les soirs, à partir de 19 heures, au «Medals Plaza» (pour les plus curieux, le programme complet est par ici). Pourquoi ? «Avec des épreuves en extérieur, et des températures proches de zéro, c'est assez évident», répond le directeur de la communication du Comité international olympique au Guardian, qui s'est aussi posé la question. Comprendre : en bas des pistes, ce n'est pas toujours pratique d'organiser de longues cérémonies, et de faire résonner les hymnes nationaux.

La petite cérémonie organisée juste après l'épreuve, au cours de laquelle Perrine Laffont a reçu sa peluche, s'appelle, quant à elle, la «cérémonie des fleurs». Elle a été créée en 2006, lors des Jeux de Turin. En Italie, mais aussi à Vancouver (2010) et Sotchi (2014), les athlètes recevaient des fleurs. En Corée, ce sont des peluches. Mais le nom de la cérémonie est resté le même.

Enfin, si cela peut vous rassurer, Perrine Laffont a, depuis, bien reçu sa médaille d'or, comme en attestent les images de France Télévisions :

Bien cordialement,

Robin A.