Bonjour,

Dans une précédente réponse portant sur le nombre de suicide en France, nous notions qu’il y a au moins 24 suicides par jour en France, selon l’Observatoire National du Suicide (ONS). Nous y indiquions également qu’en 2014, sur les 8885 suicides enregistrés par l’ONS, 6 661 concernaient des hommes et 2 224 des femmes. Les hommes ont donc délibérément mis trois fois plus souvent fin à leurs propres vies que les femmes.

En revanche, comme l'explique l’Observatoire National du Suicide, «les taux d’hospitalisation pour tentative de suicide révèlent des taux féminins plus élevés que les taux masculins. Il est notamment constaté deux pics de tentative de suicide parmi les femmes : entre 15 et 19 ans et entre 45 et 49 ans»

On trouve des chiffres précis dans le troisième rapport de l’Observatoire National du suicide: 78 128 personnes ont été hospitalisées en 2015 suite à une tentative de suicide en France. Parmi ces patients 47 981 étaient des femmes et 30 147 des hommes. Attention, ces nombres ne correspondent pas aux nombres de tentatives totales, mais uniquement à celles qui ont conduit à une hospitalisation. Néanmoins on peut observer que plus de 60% des personnes hospitalisées sont des femmes, alors qu’elles ne représentent que 25% des décès par suicide.

Comment expliquer cette inversion du rapport? Un des éléments d'explication est le mode opératoire choisi, qui diffère selon les sexes. Dans son troisième rapport, l'ONS note :

Comme les années précédentes, le mode de suicide le plus fréquent en 2014 est la pendaison (57 % des suicides), loin devant les armes à feu (12 %), les prises de médicaments et autres substances (11 %) et les sauts d’un lieu élevé (7 %). Ces modes de décès diffèrent sensiblement selon le sexe. Pour les femmes, la pendaison est à l’origine de 42 % des suicides, la prise de médicaments et autres substances de 24 % et les sauts d’un lieu élevé de 13 %. Pour les hommes, la pendaison (61 %) et les armes à feu (16 %) sont les modes les plus utilisés. Les modes de décès varient également selon les régions: la pendaison est plus fréquente dans le Nord et l’utilisation d’armes à feu dans le Sud.

La réponse donnée par l'Observatoire national du suicide suggère qu'un des élément d'explication tient au fait que les hommes meurent plus souvent de suicide parce qu'ils emploient des méthodes plus létales, la pendaison ou les armes à feu.

Cordialement,

Jacques Pezet

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.