Invité de l'émission Livres & vous... sur Public Sénat, vendredi 9 février, Nicolas Sarkozy, a déclaré au beau milieu d'une phrase (à partir de 49:35) où il jugeait qu'il valait mieux demander aux jeunes lecteurs ce qu'ils ressentaient à la lecture d'un roman plutôt que de les leur faire analyser, qu'il «adore» Emile Zola. Voici ce qu'il a déclaré:

«"Qu'est-ce que toi tu as ressenti?" Je pense que c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants. Pas ce que Balzac, Flaubert, Zola que j'adore, Maupassant, tous les génies dont on a parlé, ont voulu dire. Mais: "Toi mon petit, qu'as-tu ressenti en lisant ça?" C'est ça qui est intéressant.»

C'est la seule phrase que nous avons relevé au sujet de l'écrivain de Germinal durant cet entretien.

En 2009, l'ancien président avait été moqué pour avoir mentionné la famille fictive des «Roujon-Macquart», imaginée par Zola et dont le patronyme se prononce (et s'écrit) Rougon avec un G comme dans gondole et non pas comme dans jonquille.

