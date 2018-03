Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons modifiée pour la raccourcir : «Un conseil municipal peut-il prendre une délibération pour s'opposer à la pose de compteurs Linky dans sa commune ?».

En bref : Les communes sont propriétaires des réseaux, mais ne peuvent pas s'opposer à la pose des compteurs Linky qui répond à une obligation légale appliquée par le gestionnaire Enedis.

En détail : La nouvelle génération de compteurs électriques d'Enedis (ex ERDF), aussi appelé compteur Linky doit être installée d'ici 2021 par le gestionnaire d'électricité, présent sur 95% du territoire, comme nous l'avions expliqué dans une autre réponse (35 millions de compteurs).

«La pose des compteurs s’inscrit dans une ambition énergétique encadrée par la loi. Elle constitue une obligation dont s’acquitte Enedis et fait partie de notre mission de service public» explique l'entreprise, filiale d'EDF, interrogée par CheckNews. En effet, ce nouveau dispositif de comptage répond à la transposition dans la loi française d'une directive européenne, comme nous l'avions déjà abordé dans une réponse précédente. En clair, les gestionnaires d'électricité ont l'obligation d'installer des compteurs communicants.

Rappelons que ces compteurs permettent de recevoir les données de consommations en temps réel et à distance. Ils permettent aussi de limiter les visites des techniciens puisqu'ils peuvent recevoir des ordres à distance.

Un front anti-Linky

Depuis le lancement du dispositif en 2015, les compteurs Linky ont éveillé suspicions et craintes. L'installation des compteur est notamment accusée par la cour des Compte dans son dernier rapport, d'être trop coûteux pour le consommateur. L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a lancé une pétition «Linky. Refusons de payer pour Enedis», le 8 mars pour demander à revoir les conditions de financement du compteur.

Les opposants à Linky s'inquiètent aussi de possibles dangers pour la santé et la sécurité des données personnel récupérées grâce au compteur pourtant écartés par plusieurs institutions :

Sur l'impact sanitaire, une étude réalisée par l’Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses) en 2016 et mise à jour en 2017 conclue à « la faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants engendre des effets sanitaires à court ou long terme» ;

Sur la protection de la vie privé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a émis des recommandations pour assurer la protections des données de compatage prise en compte en suite par un décret du 10 mai 2017.

Entre 150 et 200 conseils municipaux ont pris des délibérations contre la pose des compteurs, d'après Charles-Antoine Gautier, Chef du département Energie à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), interrogé par CheckNews.

D'après un décompte tenu par un militant anti-Linky, ce nombre s'élèverait plutôt à 542 communes ayant rejeté l'installation des compteurs Linky. Par exemple, la commune d'Aspet, en Haute-Garonne a pris un arrêté pour réglementer la pose du compteur Linky sur son territoire, comme le rapporte le journal La Dépêche.

Cependant, «ces actions ont (...) un impact limité», estime la Cour des Comptes, «puisqu’elles n’ont conduit à ne pas poser moins de 0,6 % des 6,1 millions de compteurs dont l’installation était prévue entre décembre 2015 et septembre 2017».

Enedis garde le contrôle

Et pour cause, les communes ne sont pas compétentes pour interdire la pose des compteurs. Explication.

Initialement, le service d'électricité relève bien de la compétence des communes, propriétaires du réseau, comme l'explique Enedis : «En France, le réseau public de distribution de l’électricité appartient aux autorités concédantes : des communes ou groupements de communes».

Ensuite, elles signent un contrat de concession avec un gestionnaire comme Enedis pour déléguer la gestion du réseau. «Les contrats de concession prévoient que, en contrepartie de l’exploitation du réseau , Enedis s’engage à entretenir et à développer les infrastructures», pour «garantir la continuité du service public» précise le gestionnaire d'électricité.

L'Assemblée des communautées de France (AdcF), interrogée par CheckNews explique «le fait que les communes soient propriétaires du réseau, de manière collective, ne leur permet pas individuellement de s’opposer au déploiement». La pose des compteur Linky «est d’abord une politique nationale».

Par ailleurs, «les communes ont transféré leurs compétences à des syndicats qui sont devenus de fait les autorités concédantes», indique l'AdcF.

En effet, les réformes territoriales successives ont encouragé la mutualisation de cette compétence dans des autorités organisatrice de la distribution (AOC) qui peuvent être des communes, des collectivités locales, des EPCI ou des départements, en fonction de la situation. Dans les zones urbaines, la gestion du réseau est transférée aux métropoles avec la loi du 27 janvier 2014 dite «loi Maptam».

Résultat, beaucoup de communes ne sont plus compétentes pour intervenir sur la gestion du réseau : «sur environ 36 000 communes, on ne décompte que 525 contrats de concessions», estime Charles-Antoine Gautier, de la FNCCR. De plus, être AOC ne donne pas tous les droits. Une fois le contrat signé avec le gestionnaire, celui-ci récupère le droit de développer et d'exploiter le réseau.

Le ministère de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des collectivités territoriales s'est exprimé sur les délibérations des conseils municipaux, dans une réponse à question écrite posée par un sénateur, le 16 février 2017 :

«Les délibérations prises par des conseils municipaux s'opposant au déploiement des compteurs « Linky » n'apparaissent pas fondées en droit. La juridiction administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer sur des référés tendant à la suspension de délibérations de conseils municipaux s'opposant au déploiement du compteur Linky sur leur territoire. A chaque fois, le juge a suspendu l'exécution de ces délibérations, estimant qu'il y avait un doute sérieux sur leur légalité (...). En effet, si les compteurs relèvent de la propriété des autorités organisatrices de la distribution, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter»

Comme le rappelle le ministère, les conseils municipaux qui ont pris des délibérations contre la pose des compteurs ont été déboutés par le tribunal administratif. «Des directives ont été envoyées par le ministère aux préfets pour leur signifier que ces délibérations sont illégales, indique Charles-Antoine Gautier, de la FNCCR.

Par exemple, le tribunal administratif de Nantes a suspendu le 1er juin 2016 une décision du conseil municipal de la commune de Villepot qui refusait le remplacement des compteurs, après une demande du préfet de la Loire-Atlantique. Le tribunal considère notamment qu'il existe «un doute sérieux sur la légalité» de la délibération, en particulier à cause de «l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur l’objet des actes litigieux et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le conseil municipal dans l’application du principe de précaution».

De son côté, Enedis explique avoir mis en place un «dispositif de concertation avec les élus» afin de faciliter l'installation. Six mois avant le renouvellement des compteurs dans une commune, Enedis se rapproche du maire pour dialoguer et désamorcer ainsi les résistances potentielles. «Nous menons une politique de proximité, et grâce à nos interlocuteurs privilégiés sur tout le territoire, si une commune se pose des questions sur le compteur, nous sommes à sa disposition pour répondre à toutes ses questions. Et nous nous rendons d’ailleurs quotidiennement à des réunions publiques dans toute la France», explique le gestionnaire. Lequel, de toute façon, est en droit de remplacer les compteurs.

Cordialement,

Emma Donada