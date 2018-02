Un article publié par le site LaFrance.co, nous a été signalé sur Facebook (1). S'il n'est pas factuellement faux, une remise en contexte est nécessaire.

Le site LaFrance.co reprend des informations publiées par les médias traditionnels, traitant principalement d'immigration, d'islam et de faits-divers.

Dans cet article, ils s'appuient sur un article de Mediapart publié le 6 février sur «l'anatomie de la menace terroriste en France». Le journaliste Mathieu Suc décrit les principales caractéristiques de la menace terroriste en France: en résumé, il explique que l'Hexagone reste une cible prioritaire des terroristes, que les forces de l'ordre sont particulièrement ciblées, et que les auteurs sont souvent des primo-terroristes ayant un mode opératoire sommaire.

Pour résumer, en 2017, les attentats et projets d’attentats menés en France présentaient des modes opératoires sommaires impliquant des acteurs locaux faiblement qualifiés et n’ayant pas de gros besoins financiers pour passer à l’acte. Ce qui n’empêche pas les services de renseignement de surveiller les cibles et les auteurs potentiels plus sophistiqués et représentant un risque de tuerie de masse.